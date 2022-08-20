تربوية “عمان العربية” تلقي محاضرة بعنوان ” الإرشاد الأسري”

قدمت الأستاذ الدكتورة سهيلة بنات من كلية العلوم التربوية والنفسية في جامعة عمان العربية محاضرة بعنوان “الإرشاد الأسري ” بالتعاون مع الجمعية الأردنية لعلم النفس عبر منصة. Zoom

وتهدف المحاضرة والموجهة للأخصائيين المتقدمين لإمتحان مزاولة المهنة في تخصص الإرشاد النفسي والتربوي إلى إعطاء الأخصائيين المتقدمين للإمتحان فكرة عامة عن الإرشاد الأسري من حيث معناه و نشأته وتطوره والنظريات في الإرشاد الأسري والأساليب العلاجية المستخدمة فيها .

وتأتي مثل هذه المشاركة ضمن سلسلة من مشاركة جامعة عمان العربية في خدمة المجتمع وذلك إنسجاماً مع سياستها التي تسعى وتحرص على التواصل والتشبيك والمشاركة مع مؤسسات المجتمع المختلفة .