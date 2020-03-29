تربويون يؤكدون على الدور المحوري للمعلم خلال عملية التعلم عن بعد

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عمان– بعد مضي اسبوع اليوم على تفعيل وزارة التربية والتعليم لمنصة التعليم الالكتروني “درسك” والقنوات التلفزيونية تفعيلا لنظام التعليم عن بعد ،أكد خبراء تربويون على اهمية الدور الرئيسي والمحوري الذي يقوم به المعلم خلال الوقت الراهن.

وبينوا في أحاديثهم ل “الغد” اليوم أن المعلم بالفترة الحالية يقع على عاتقه عبء و مسؤولية كبيرة مقارنه بالأيام السابقة، لافتين إلى أن المعلم سيبقى يلعب دورا محوريا في العملية التعليمية سواء كانت تتم عن بعد أو بشكلها الطبيعي داخل الغرف الصفية.

وأوضحوا ان نجاج التعلم عن البعد في تحقيق الغاية منهاو المتمثله بديمومة واستمرار العملية التعليمية دون انقطاع في ظل تعليق الدراسة في جميع مدارس المملكةضمن الإجراءات الحكومية الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا يعتمد و بشكل أساسي على تكاملية الأدوار مابين المعلم والطالب وأولياء أمور، معتبرين ان عملية الدعم والمساندة التي يتلاقها الطالب من معلمه خلال هذه الفترة الحرجة سيكون لها أثرا ايجابيا في نجاح مسيرة العملية التعليمية.

قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي ان للمعلمين دور أساسي وبارز بهذه المرحلة.

وأضاف النعيمي في تصريح ل”الغد” اليوم ان اشراك المعلمين في عملية التعليم عن بعد مهم وضروري وهم شريك رئيسي في العملية التعليمية حتى وان اختلفت في شكلها.

وبين النعيمي أن دور المعلم يتحول عبر التعليم عن بعد إلى المتابعة والتنسيق والتفاعل مع الطلبة وأولياء الأمور الطلبة.

وأوضح ان الوزارة استكملت إعداد برنامج تدريبي خاص بالمعلمين والقيادات التربوية عبر منصة التعليم الالكتروني”المعلمون.الأردن” والتي سيتم الإعلان قريبا عن كافة مكونات هذا البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه عن بعد.

ودعا النعيمي الزملاء المعلمين إلى المشاركة في هذا البرنامج التدريبي لتمكينهم من الأدوات والمهارات التي تجعلهم على تواصل مع طلبتهم وتقديم الدعم الأكاديمي والإرشادي لهم كما دعا الطلبة الى ضرورة التفاعل مع المنصة والقنوات التلفزيونية والمحتوى التدريسي عليها، واستثمار وقتهم وتوزيعه بحسب الدروس المتاحة.

واكد النعيمي دقة هذه المرحلة التي تتطلب منا جميعا تكاتف الجهود والتعاون، وحرص الوزارة على مصلحة جميع الطلبة وحقهم في التعليم، مشددا على أهمية دور اولياء الامور في تنظيم اوقات ابنائهم ومساعدتهم في متابعة دروسهم والتحضير الجيد لها.

مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا الدكتور محمد ابو غزلة أكد ان دور المعلم في ظل التوجهات الجديدة التي تبنتها وزارة التربية والتعليم باستخدام منظومة التعلم عن بعد واطلاقها لمنصات التعليم للمراحل كافة بالشراكة مع الجهات في القطاعين العام والخاص لضمان استمرارية التعلم أكثر اهمية من دوره في التعليم التقليدي.

وبين ابو غزلة ان مهنة المعلم اصبحث مزيجا من أدوار متعددة منها القائد الباحث والمصمم والموجه والميسر والمقيم والموجه للتعلم لا سيما أن الوزارة بدأت بتوفير الاستعدادات والجاهزية في البنية التحتية الإلكترونية ولأنظمة التقنية المؤهلة، والمواد التعليمية ، وتخصيص فريقاً متكاملاً لتيسير كافة احتياجات التعليم عن بعد.

واشار الى ان الوزارة تعمل الأن على تطوير التشريعات التي تؤطر عملها فيما يتعلق بأدوار أطراف العملية التعليمية جميعها، والتي تشمل وزارة التربية والتعليم والمدارس والمعلمين وصولاً ، للطالب نفسه ومدى استعداده وتقبله للاستفادة من مفردات التعلم عن بعد،وجاهزية أولياء الأمور لتعظيم مخرجات هذا التعلم .

لضمان تفعيل دور المعلم في التعليم عن بعد أوضح ابو غزلة ان على الوزارة أن تستكمل عملية إعداد الحسابات الإلكترونية للمدارس والطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وتزويدهم بالمحتويات التعليمية ، ومصادر التعلم واستكمال توفير البنية التحتية الإلكترونية للمدارس حتى يصبح التعليم تفاعليلا بين الطلبة ومعلميهم وفق جدوال وحصص مبرمجة زمنيا ويمكن أن يتم توزيع الطلبة والمعلمين على المنصات التعليمية الحالية يحيث يكون في الفترة الصباحية للمواد العلمية ، والمواد الإنسانية في الفترات المسائية.

بالاضافة الى ترتيب دوام المعلمين سواء أكان هذا التعليم متزامنا أو غير متزامنا مع وجود الطرفين معا وأرشادهم للمنصات الداعمة للتعلم للمواد التعليمية ، كما يمكن للمعلمين أن يعدوا الاختبارات والوجبات والنشاطات للطلبة واسثمار الوقت لمتابعة اعمال الطلبة وتقييمها بطرق متعددة، وتقديم التغذية الراجعة عن تعلمهم بحسب ابو غزلة.

وشدد ابو غزلة على ضرورة اعداد الوزارة لدليل أو مصفوفة تشرح الإجراءات والأدوار والمسؤوليات للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، والفرق الفنية الداعمة، وخطة لتدريب المعلمين على كافة الإجراءات والخطوات التي سوف يطبقونها وآلية ذلك بهدف تفعيل دورهم بالشكل الذي يرضي جميع أطراف العملية التعليمية، و تعزيز المحتوى العلمي المرن الذي يمكن تطبيقه عبر الآليات التقنية الجديدة، حتى يستطيع الطلبة استيعاب ما يشرح لهم و يعزز من عملية “التعليم عن بُعد”، ويضمن متابعة مستمرة وحثيثة لكافة محاور العملية التعليمية والتأكد من نجاح وفاعلية نجاح هذا التعلم.

وقال ابو غزلة ان المعلم الذي يمتلك توظيف الأساليب والتقنيات المستخدمة والمتناسبة مع العملية التعليمية يضمن التفاعل بين الطلاب فيما بين بعضهم البعض أوما يتم تبادل الملاحظات بين الطالب والمعلم من آن لآخر لضمان حصول جميع المتعلمين على فرصتهم في التعليم من خلال ما يوفر لهم من مصادر متعددة للتعلم.

واضاف يمكن للمعلم أن يقوم بعدة أدوار في التعليم عن بعد منها تحديد الخطوط العريضة للمحتوى التعليمي لهم، وتوجيههم إلى البحث عن بقية المعلومات المرتبطة بالموضوع من مصادرها المختلفة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، سواء أكان هذا التعليم متزامنا مع الطلبة أو غير متزامن، كما عليه أن يقوم بدور إدارة الموقف التعليمي، والمصمم للعملية التعليمية، والمنتج للمواد التعليمية، والمرشدا للمتعلم، والمقوم لعملية تعلمه وبشكل مستمر ولعل مثل هذه الأدوار

واشار ابو غزلة الى أن دور المعلم في التعليم عن بعد يعد أكثر أهمية وأكثر صعوبة من دوره في عملية التعليم التقليدي، لأنه سيقود ويوجه عملية التعليم المستمر لكل طالب نحو المعرفة المنشودة والوجهة الصحيحة للاستفادة من التكنولوجيا المتوافرة بعد أن يكون هو مدربا عليها وممتلكا لها، كما عليه الاستفادة القصوى من الزمن الموفر له وللمتعلم خاصة في ظل قلة الأعباء الإدارية وحجم العمل في المدرسة، وتوفر مواد تعليمية ، ومصادر وموارد التعلم الكترونية جاهزة وداعمة، وتوفر أدوات تقنية تقوم بتحليل الدرجات والنتائج الاختبارات وحساب الدرجات.

ولفت الى ضرورة أن يعد المعلم نفسه في ظل التعليم عن بعد ليس بسبب الأزمة الحالية ولكن هذا النوع من التعليم فرض نفسه الأن وبقوة ليكون هو البديل للتعليم التقليدي الحالي فعليه أن يبدأ بالعمل من خلال مدرسته القيام بأدوار المیسر لعملیات التعلم للطلبة ، وتتقديم الإرشادات للمتعلمین لاكتشاف مواد التعلم بأنفسھم دون أن یتدخل في مسار تعلمھم.

وأن يعمل كذلك على تصميم الخبرات التعليمية و تبسيط المحتوى التعليمي بالاعتماد على التكنولوجيا بحیث یكون التركیز على إكساب الطالب المعارف والحقائق والمفاھیم المناسبة للتدفق المعرفي المستمر للعلم،وفق ابو غزلة.

وشاركه بالراي الخبير التربوي الدكتور عايش النوايسة الذي قال ان نظام التعليم عن بعد يتطلب أداء أدوار جديدة للمعلمين لم يكونوا معتادين عليها من قبل.

واضاف النوايسة ان المعلم يعد ركيزة أساسية من ركائز العملية التربوية، بل هو عصب العملية التربوية وحجر الزاوية فيها ومحورها الأساسي والعنصر الفاعل في أية عملية تربوية، لذا يعتمد نجاج التعلم عن البعد في هذه الأزمة عليهم من خلال عمليات التخطيط التعليمي وتنفيذه وفق الإمكانات المتاحة من خلال الفيديو أو أي وسيلة متاحة وربطه مع الطلبة من خلال مجموعات التعلم الافتراضية من خلال الواتساب وغيره.

وقال النوايسة يقع على عاتق المعلمين دور كبير في التعلم عن بعد وهم العنصر الإساسي في عملية التعلم ولهم دور كبير في تخطيط وتصميم أنشطة تعلمية وتنفيذها ومتابعة أداء الطلبة عليها، ومن ثم الإشراف على الواجبات والتكليفات وتقديم التغذية الراجعة للطلبة حولها.

من جانبه، اوضح الخبير التربوي/ مدير إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم سابقا زيد أبو زيد ان الوزارة تجد نفسها

في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن في هذا الوقت الذي انتشر فيه وباء فيروس كورونا العالمي، مضطرة للتعامل مع قضية استمرارية التعليم والتعلم بمرونة عاليه خدمة أبنائها الطلبة، من خلال تفعيل عملية التعليم عن بعد، وتجهيز كل متطلبات هذه العملية.

واعتبر ابو زيد ان المشرفين التربويين والمعلمين هم الأساس في نجاح عملية التعليم عن بعد في تنفيذ دروس متلفزة وفي تحضير المحتوى العلمي الذي سيحمل على منصة درسك،لافتا الى ان تعليق الدوام في المدارس لا يعني أن المعلمين في إجازة، وإنما عليهم التجهز لعمل ينتظرهم يتلخص في متابعة طلبتهم وهم يتلقون الدروس عبر المنصة أو عبر التلفاز

واشار ابو زيد الى ان المعلمين يشكلون جسرا مابين المادة العلمية وطلبتهم، فهمتهم الان باعتبارهم بناة الأجيال التواصل مع طلبتهم إشرافا وتوجيها وتقويما للمادة المتعلمة عن بعد بالإضافة الى التأكد من قيام الطلبة بمتابعة الحصص المتلفزة والحصص عبر المنصة.

ويذكر ان وزارة التربية والتعليم فعلت الأحد الماضي منصة (درسك) للتعليم عن بعد، بالتعاون مع عدد من الشركاء، في الوقت الذي بدأت فيه أيضا بث الدروس التلفزيونية على قناتي درسك 1 ودرسك 2 لجميع الصفوف، بالإضافة إلى الاستمرار في بث الدروس لطلبة الثانوية العامة (التوجيهي) على القناة الرياضية للتفلزيون الأردني.

وأطلقت وزارة التربية منصة درسك بالتعاون مع عدد من الشركاء منها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ومنصة إدراك، وموضوع، وأبواب، وجو أكاديمي، في جهد وطني يهدف إلى استدامة العملية التعليمية، وضمان حق الطلبة في التعليم.

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