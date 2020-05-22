“تربية البلقاء” تحدد أماكن استلام بطاقات أرقام الجلوس للتوجيهي

البلقاء- حددت مديريات التربية والتعليم بمحافظة البلقاء اماكن تسليم بطاقات ارقام الجلوس للطلبة المتقدمين لامتحان شهادة الدراسة الثانوية حسب الحروف الابجدية ضمن الايام الواردة بالقوائم المعلقة.

وبين مدير تربية السلط الدكتور محمد الجبور، ان تسليم بطاقات الجلوس لطلبة الثانوية للعام الحالي 2020 سيكون ضمن جو صحي وآمن لضمان سلامة الطلبة، حيث سيكون التسليم في الاماكن التالية وهي: مركز الذكور بمدرسة عبدالحافظ العزب الثانوية للبنين ومركز الاناث بمستودع الكتب خلف مديرية التربية والتعليم مجمع المناصير التجاري، داعيا الى الالتزام بمواعيد الاستلام كل حرف حسب الوقت المكتوب في الجدول وضمن الشروط الصحية.

واشار الى انه يلزم حضور الطالب شخصيا ومعه الهوية الشخصية بدون مرافق، مرتديا” الكمامات والقفازات والالتزام بالتباعد في حال وجود اكثر من طالب او طالبة.

وأعلن مدير التربية والتعليم للواء دير علا هارون الرحاحلة عن بدء تسليم بطاقات تحقق الشخصية “ارقام الجلوس” لطلبة الثانوية العامة ” الدراسة الخاصة”، داعيا الطلبة الى الالتزام بالموعد المحدد والتقيد بمتطلبات السلامة العامة وعدم التزاحم عند الحضور، حيث سيكون مكان استلام البطاقات للطلبة النظاميين كل حسب مدرسته وطلبة الدراسة الخاصة من مبنى التربية والتعليم.

من جهته، بين مدير التربية والتعليم للواء عين الباشا سامي شديفات اعتماد مدرسة عين الباشا الاساسية لاستلام بطاقات الذكور ضمن الاحرف الهجائية ومدرسة أسماء بنت يزيد للإناث بنفس الطريقة باستثناء طلبة الدراسة الخاصة من الجهات الامنية والعسكرية سيكون التسليم في اي وقت ضمن المدة المحددة، مبينا انه سيكون هناك اكثر من مدخل لعدم الاكتظاظ .

–(بترا)