“تربية الجامعة” تختتم فعاليات برنامج “بصمة” الوطني

عمان – الغد – اختتمت مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة اليوم اعمال البرنامج الوطني الصيفي “بصمة” والمقام في ثمانية مراكز على مستوى لواء الجامعة وبمشاركة ما يقارب ٨٥٠ طالباً و طالبة من طلبة الصف التاسع .

والتقت مديرة التربية والتعليم الدكتورة فاطمة ابو حصوة الطلبة المشاركين في البرنامج ذكوراً و اناثاً وشاهدت ميدانياً الفعاليات الرياضية والكشفية التي يؤديها الطلبة ومدى انفعالهم وتجاوبهم اضافة الى اتقانهم المهارات كافة مستمعه من الطلبة عن مدى استفادتهم من القضايا التي تم طرحها في هذا البرنامج واستعرضت المعرض الفني و الفقرات الفنية و الرياضية الذي أقامه الطلبه على هامش المشروع .

واكد المشاركون ان هذا البرنامج ساهم بشكل كبير في تعلم الصبر على الصعاب وتحمل المسؤولية وحب الوطن والإيثار والمساهمة في الاعمال التطوعية المجتمعية وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ورفدهم بالعديد من المهارات اليدوية والرياضية والكشفية والاعمال والحرف اليدوية والرسم وغيرها.

وبينت حصوة ان فعاليات البرنامج لهذا العام تشتمل على ألعاب رياضية متنوعة ، والمهارات الحياتية التي تنمي لدى الطلبة قيم العمل الجماعي واتخاذ القرار وتعزيز الثقة بالنفس ، واحترام الانظمة والتعليمات والقوانين، وتنمية الصفات القيادية، ورفع الكفاءة البدنية، وأعمال الصيانة والنظافة لمجموعة من المدارس وغيرها .



وقالت رئيس قسم النشاطات التربوية سناء الدراوشة ان البرنامج الوطني الصيفي يهدف الى تعزيز قيم الولاء والانتماء والمواطنة الصالحة وما على المواطن من حقوق وواجبات تجاه الوطن ، إضافة الى التركيز على بناء شخصية الطالب من حيث تعزيز القيم الثمينة بخدمة المجتمع من اعمال تطوعية وخيرية ، وبرامج ثقافية .

وفي نهاية التخريج قامت مديرة التربية والتعليم الدكتورة فاطمة ابو حصوة بالشكر والثناء لقسم النشاطات التربوية ولجميع اللجان والقائمين على جهودهم المبذولة في إنجاح مشروع بصمة ضمن تربية لواء الجامعة.