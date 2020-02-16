تربية الزرقاء الأولى تحتفي بالمتقاعدين العسكريين

الزرقاء- رعى الدكتور محمد الجبور احتفال تربية الزرقاء الأولى باليوم الوطني للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى والذي أقيم في مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز ومدرسة الزرقاء الحدائقية الأساسية للبنات وفي مختلف مدارس المديرية بحضور مدير ادارة الشؤون القانونية الدكتور مصطفى الروسان وبمشاركة عدد من متقاعدي محافظة الزرقاء ومجلس التطوير التربوي والمهتمين في هذا الشأن وفي كلمته أثناء الافتتاح أكد الدكتور الجبور على ان بطولات الجيش العربي وما حققه من انتصارات على العدو خلال مواجهته على أسوار القدس واللطرون قد سطر خلالها جنودنا البواسل آنذاك لوحات شرف خالدة على مدى الزمن .

مشيرا إلى اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بالمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى من أبناء الوطن لما حققوه من نصر وحفاظهم على حماية الوطن من الإخطار التي عصفت به سابقا .

وقد ألقى العميد الركن المتقاعد عبد الله المومني كلمة في الحفل قال فيها إننا نقف ونحن نحتفل بهذه المناسبات بكل إجلال وإكبار لمؤسسي الدولة وصانعي الاستقلال ونترحم على أرواحهم وأرواح شهدائنا الأبرار .

وأضاف أن المتقاعدين العسكريين حافظو على المبادئ ودافعو عن القيم النبيلة وتصدوا لأعداء ألامه مشيرا إلى أن الأردن مر كسائر الأقطار العربية بمراحل تجاذبتها التحديات إلا انه بفضل الله تعالى تجاوزها إلى بر الأمان .

بدوره اكد العميد المتقاعد أنور الزبن في كلمة القاها عن اعتزازه بهذه المناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى حيث نستذكر تضحياتهم من أجل الوطن والأمة وسطروا أروع ملاحم الرجولة والفداء والتضحيه خلال خدمتهم المشرفة جنوداً وضباطاً في الجيش العربي المصطفوي صاحب الإنجازات العظيمة في ميادين الشرف المجيدة وساحات الدفاع عن كرامة الأمة وشرفها ،مسجلين بدمائهم الزكية الطاهرة أشرف البطولات على ثرى الوطن المقدس.

وفلسطين الحبيبة ، مثمنا اهتمام وحرص جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية حماة الوطن والاستقلال المجيد . كما القي خلال الحفل عدد من القصائد الشعرية تغنت بالانتصارات والدور البطولي لقواتنا المسلحة . وفي نهاية الحفل قدم عطوفة الدكتور محمد الجبور الدروع التذكارية لعدد من المكرمين .