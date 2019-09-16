الزرقاء – دعا مدراء تربية الزرقاء الأولى الدكتور محمد الجبور والتربية الثانية غسان شديفات وتربية لواء الرصيفة الدكتور رسمي حدرب أهالي محافظة الزرقاء الى إرسال أبنائهم الطلبة الى المدارس غداً ، في الوقت الذي يرفض فيه عدد من المعلمين التعبير عن رفضهم للإضراب تحسبا من النقابة والضغوطات التي تمارس عليهم من قبل المعلمين الآخرين .

وبين مدراء التربية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)ان المشكلة الرئيسية تكمن في عدم إرسال الأهالي لأبنائهم الى المدارس ، حيث يتعين على الجميع الالتزام بالدوام الرسمي ، موضحين أنهم التزموا بقرار وزارة التربية والتعليم الداعي لإرسال كشوفات رسمية بأسماء المعلمين المضربين في المدارس من خلال طلبها من قبل مدراء المدارس في المحافظة .

من جهتهم، بين عدد من أولياء الأمور أن المصلحة الوطنية ومصلحة أبناءنا الطلبة تستدعي من نقابة المعلمين قرارا مسؤولا بتعليق الإضراب وعدم تحريض المعلمين لمواصلته ، حيث ان النقابة أوصلت رسالتها الرامية لتحصيل علاوة المهنة للجهات المعنية ، ولا يجوز الضغط على الطلبة .

ولفتوا الى ان الإضراب غير جائز وفقا لقرار ديوان التشريع والرأي العام الماضي 2018 وخاصة في التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية في المجتمع ، حيث أنهم كانوا يتوقعون ان يكون الإضراب ليوم واحد فقط ، لا أن يستمر لمدة سبعة أيام متتالية.

وأكد المتقاعد ابراهيم محمد ” أب لثلاثة من الطلبة في المرحلة الأساسية والإعدادية “ان نقابة المعلمين ، من خلال إصرارها على مواصلة الإضراب ، تلحق الضرر بالطلبة الذين لا ذنب لهم في الأمر، مما يتطلب من النقابة تعليق الإضراب فورا لأن مواصلته يلحق الضرر بالطلبة والمعلمين معا الذين سيضطرون الى تعويض الطلبة عن دروسهم من خلال اقتطاع أيام إجازتهم الشتوية والصيفية .

كما أشار الموظف نهاد جمال ” أب لطالبة في المرحلة الثانوية ” الى أن هناك العديد من المعلمين والمعلمات الرافضين للإضراب كوسيلة لتحصيل علاوة المهنة، إلا أنهم لا يستطيعون التعبير عن آرائهم بشكل علني تحسبا من النقابة وجماعة المعلمين المؤيدين للإضراب الذين لا يتوانون عن ممارسة ضغوطات وكيل الاتهامات لهم بسبب رفضهم للإضراب .

ورفض عدد من المعلمين التعبير عن آرائهم الرافضة لمواصلة الإضراب عن العمل تحسبا من النقابة ومن المعلمين الآخرين الداعين لمواصلة الإضراب الذين يمارسون ضغوطات علنية عليهم ، حيث يرى المعلمون الرافضين للإضراب ان عدم تعليقه سيلحق بهم أضرارا كبيرة منها زيادة عبء العمل عليهم وزيادة الأيام الدراسية ، ناهيك عن الاضرار بمصالح الطلبة .

وفي ذات السياق شهد اليوم الاثنين انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة ” طلابنا مسؤوليتنا … وقفة مع الوطن ” التي أطلقتها جامعة الزرقاء الخاصة ومدارسها بالشراكة مع عدد من المدارس الخاصة ومجلس التطوير التربوي في المحافظة ، والتي تجسّد روح المسؤولية الوطنية والتربوية تجاه طلبة المدارس الذين هم المتضرر الأكبر من إضراب نقابة المعلمين.

وبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، التي تشمل العديد من مناطق محافظة الزرقاء عبر مدارس خاصة موزعة جغرافيا في المحافظة، وفقا لبرنامج محدد من قبل لجنة المبادرة، والتي تضم عددا من ممثلي المدارس الخاصة والمجتمع المحلي.

وبحسب البرنامج المحدد تتولى مدارس ” القبس ” الواقعة في لواء الرصيفة استقبال طلبة الثانوية العامة ( التوجيهي) المسار الأكاديمي لمنطقة لواء الرصيفة للفترة المسائية من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى الساعة السادسة مساء للفرع العلمي ذكورا وإناثا.

كما تتولى مدارس ” العالم الرائع ” الواقعة في لواء الرصيفة استقبال طلبة ( التوجيهي ) لمنطقة لواء الرصيفة للفترة المسائية من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى الساعة السادسة مساء للفرع الأدبي ذكورا .

مثلما تتولى مدارس ( همة بلا حدود ) الواقعة في لواء الرصيفة استقبال طلبــــة (التوجيهي) لمنطقة لواء الرصيفة للفترة المسائية من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى الساعة السادسة مساء للفرع الأدبي إناثا .

وبين عدد من أولياء أمور الطلبة ان المبادرة تجسّد روح المسؤولية الوطنية والتربوية تجاه طلبة المدارس ، مؤكدين حق أبنائهم في تلقي دروسهم مع بداية العام الدراسي الجديد ،مثمنين توفير القائمين على المبادرة بتأمين المواصلات للطلبة الذين سوف يستفيدون منها ، وهي بادرة إيجابية تخفف على الطلبة في أماكن سكنهم.

كما عبر عدد من الطلبة الذين واصلوا دراستهم اليوم عن فرحتهم بهذه المبادرة التي تنم عن مدى التكافل والتضامن بين مؤسسات المجتمع الأردني كافة ، لافتين الى انهم باتوا يشعرون بالاطمئنان بعد ان تمكن القلق منهم لبضعة أيام خلت .

يشار الى انه بلغ عدد الطلبة الذين استفادوا من هذه المبادرة في مرحلتها الأولى 320 طالبا وطالبة في مدارس دير اللاتين والروم الأرثوذوكس و المخلص والروم الكاثوليك .-(بترا)