“تربية العقبة” تحتفل بمئوية الدولة الأردنية

احمد الرواشدة

العقبة- احتفلت مديرية تربية العقبة بمئوية الدولة الاردنية بحضور قادة المجتمع التربوية والرسمية وبرعاية مديرة التربية والتعليم في محافظة العقبة د. رابعه العيدي.

وقالت العيدي إن الاحتفال بالمناسبات الوطنية العزيزة يعد من أبهى صور الانتماء للوطن والقيادة وذلك لما حققه الأردن منذ بدايات الدولة وحتى الان من انجازات في مختلف المناحي مؤكدة أن القطاع التربوي حظي باهتمام من قبل الهاشميين وما وجود المرافق التربوية والمدارس والجامعات الا دليل على أن التعليم دائما على رأس الأولويات .

وأضافت العيدي انه رغم التحديات التي واجهت الدولة الاردنية الا أنه تجاوز كل المعيقات ونهض بقوة يسيجه الأمن وحالة الالهام التي جعلته نموذجا في كل المجالات .

من جانبها قالت مديرة مدرسة العقبة الثانوية الشاملة للبنات رباب بسيوني أن احتفال الاسرة الاردنية بعامة والتربوية بخاصة بمئوية الدولة الاردنية هو من رد الجميل لأل البيت واحرار الامة الذين ضحوا وقدموا الشهداء من أجل الدولة الاردنية ما يبعث على الفخر والاعتزاز والكبرياء الوطني مهنئة أبناء الوطن وقطاع التربية والتعليم بهذه المناسبة التي تبعث فينا الأمل والتفاؤل نحو مئوية جديدة

واعتبرت البسيوني ان تنظيم هذا الاحتفال في مدرسة الشاملة للبنات بالعقبة التى اسست عام 1951 دليل على عمق الدولة وتاريخها المجيد الذي بناه الهاشميون بالمحبة والسلام والامان

وكانت احتفالية المئوية قد بدأت

بافتتاح الجدارية المصممة بالفسيفساء لشعار مئوية الدولة في ساحة المدرسة

والتي تم تنفيذها بمشاركة المجتمع المحلي.

ثم استعرض الحضور معرض صور لمسيرة الهاشميين وانجازاتهم العظيمة بتسلسلها التاريخي

وزوايا تحاكي حقبة من الزمن التاريخي القديم من خلال مجسمات لموروثات تاريخية.

وقام المشاركون بالحفل بقطع كيكة المئوية، التي أعدت من قبل قسم التعليم السياحي والفندقي بالمدرسة ، وجرى عرض محاكاة تمثل المناسبة.

و تضمن المعرض زاوية المأكولات الشعبية واطباق اشتهرت فيها محافظات المملكة وزاوية تمثل موروث تاريخ عريق (تحميص وإعداد القهوه العربيه الاصيله) وإعداد خبز الشراك بالتشاركية مع سيدة من المجتمع المحلي

وشهدت مدارس المحافظة تعليق اكثر من 80 لوحة تحمل شعار المئوية رافقها كلمات وافلام وثائقية وصور عن الهاشميين وتاريخ الدولة الاردنية