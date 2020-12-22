“تربية العقبة” تطلق مبادرة الدعم المجتمعي .. “كلماتنا عافية”

احمد الرواشدة

العقبة – أطلقت مجموعة من المرشدين و المرشدات التربويات في مديرية التربية والتعليم بالعقبة مبادرة الدعم النفسي المجتمعي تحت عنوان كلماتنا عافية وذلك تفعيلا لدور المرشد التربوي في المدارس والمجتمع لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا و آثارها النفسية .

وقالت مديرة التربية والتعليم في العقبة الدكتورة رابعة العيدي أن فكرة المبادرة جاءت من قبل مجموعة من مرشدي و مرشدات التربية و تأتي ايمانا بضرورة الوقوف في صف الوطن والجهات العاملة في القطاع الصحي في ظل جائحة كورونا منوهة الى أن المبادرة نشأت بعد اصابة عدد من المعلمين و المعلمات في ميدان التربية و التعليم بفيروس كورونا ومعاناة الكثير من الطلبة معنويا من آثار الإصابة فكان من الواجب تقديم خدمات نفسية موازية للخدمات الطبية المقدمة للمصابين

و أكدت د. العيدي دعم المديرية للمبادرة و فريقها لأهمية دورها التوعوي في المجتمع المدرسي للوصول الى كافة شرائح المجتمع مشيرة الى ان هذه المبادرة لقت صدى ايجابيا ودعما مجتمعيا كبيرا من مؤسسات حكومية و أمنية و مجتمعية في العقبة مشيدة بفريق المبادرة وأدائهم المميز و النوعي في هذا المجال .

بدورها قالت المرشده عائشة الحوارنه صاحبة فكرة المبادرة إلى أن المبادره تحظى بدعم كبير من قبل مديرة التربية و التعليم د. رابعة العيدي و التي استقبلت فريق المبادرة و بحثت معهم تطوير آفاق المبادرة و تعميمها على كافة المدارس

و اضافت الحوارنه الى قيام فريق المبادرة بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقبال الاستفسارات و الخدمات الإرشادية و النفسية من خلالها إضافة الى الاتصالات الهاتفيه مع الفريق حيث تم استقبال العديد من الملاحظات و تقديم الخدمة الارشادية و النفسية لطالبيها خلال الفترة الماضية

ودعت الحوارنه جميع العاملين في ميدان التربية لتعميم هذه المبادرة للوصول الى تحقيق دورها الريادي و الارشادي والحيوي لخدمة المجتمع المدرسي و المحلي