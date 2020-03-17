“تربية العقبة” تعقم مدارسها ومبانيها الإدارية (صور)

أحمد الرواشدة

العقبة – باشرت مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة تعقيم كافة مدارسها ومبانيها الادارية والكشفية وذلك حفاظا على سلامة الجميع

وقالت مديرة تربية العقبة د. رابعة العيدي انه تم تعقيم 68 مدرسة بالمحافظة اضافة الى تعقيم مبني مديرية تربية العقبة و ومنطقة المخيم الكشفي وذلك بدعم من مجموعة أحمد عرموش وشركة واحة أيلة

واكدت د. العيدي ان المديرية شكلت لجان وفرق من كوادر المديرية والهيئات التدريسية لمتابعة كل التفاصيل المتعلقة بالتعقيم والنظافة العامة في مدارس المحاففظة مشيرة الى تواصل مستمر مع كافة الجهات المعنية بالعقبة للحفاظ على مستوى متقدم من النظافة والتعقيم في المدارس

وشددت مديرة تربية العقبة على استمرار عملية التعليم عن بعد من قبل منصات وزارة التربية والتلفزيون الاردني داعية كافة الطلبة الى الاهتمام والمتابعة اليومية للحصص والدروس المقررة.