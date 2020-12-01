“تربية اليرموك” الأولى عربيا .. و 11 استاذا منها ضمن قائمة “باحث الأكثر تأثيرا في الوطن العربي” – (أسماء)

إربد- الغد- حققت كلية التربية في جامعة اليرموك انجازا اكاديميا مميزا، من خلال حصول 11 استاذا فيها على مراتب متقدمة ضمن قائمة الـ 100 باحث ومؤلف الأكثر تأثيرا واستشهادا بمقالاتهم العلمية في الوطن العربي، للعام الحالي وفق تقرير معامل التأثير العربي “آرسيف”، لتكون بذلك الكلية الأولى على مستوى الجامعات العربية في مجال العلوم التربوية.

وقال عميد الكلية الدكتور نواف الشطناوي، ان هذه النتائج تؤكد الجدارة والمكانة العلمية لكلية التربية في جامعة اليرموك على المستوى الوطني والعربي، بما يعزز عراقتها والتي من شأنها ان تنعكس إيجابا على سمعة الكلية وحضورها.

وأضاف أن هذه النتائج تؤكد ان الكلية تضم بين اعضاء هيئتها التدريسية كفاءات علمية وبحثية متميزة قادرة على تقديم جهد بحثي استثنائي، وبالتالي تحقيق الجودة العلمية وتقديم مخرجات مؤهلة علميا وعمليا سواء أكان ذلك بالنسبة لطلبة مرحلة البكالوريوس، أو تخريج باحثين أكفاء في برامج الدراسات العليا – الماجستير والدكتواره، وكذلك الحال بالنسبة لبرنامج الدبلوم العالي في التربية .

وتاليا اسماء الأساتذة:

الأستاذ الدكتور معاوية أبو غزال – المركز الثاني

الأستاذ الدكتور عبد الكريم جرادات – المركز السادس

الدكتور فيصل الربيع – المركز السابع

الدكتور رامي طشطوش – المركز الثامن

الأستاذ الدكتور أحمد الشريفين – المركز الثالث عشر

الدكتورة منار بني مصطفى – المركز الثامن عشر

الأستاذ الدكتور عبد الناصر الجراح – المركز السابع والثلاثين

الأستاذ الدكتور هادي الطوالبة – المركز الثامن والأربعين

الأستاذ الدكتور محمد المومني – المركز الستين

الدكتور عمر الشواشرة – المركز التاسع والستين

الأستاذ الدكتور حسن الحياري – المركز المائة