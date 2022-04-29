ترجيح ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن

محمود الشرعان

رجح الخبير في شؤون الطاقة هاشم عقل، أن يطرأ ارتفاعا على أسعار المحروقات النفطية، ما بين (5 – 7%) خلال شهر مايو/ايار القادم.

وقال عقل لـ”الغد” إنه زيادة أسعار المشتقات النفطية، بحسب الأسعار العالمية وصلت بالنسبة للبنزين بنوعيه إلى 14%، ما يساوي دينار وربع (1.25) للتر الواحد للبنزين95، وما يساوي دينار وخمسين فلس (1.50) قرشا للبنزين 90، أما السولار فقد وصل سعره إلى 26% ما يساوي (94) قرشًا للتر الواحد.

وأضاف الخبير في شؤون الطاقة، أن الحكومة سترفع أسعار المحروقات بنسبة بسيطة، مطالبا تخفيض الضريبة المقطوعة على المحروقات للنصف على الأقل، نظرا لكونها مرتفعة جدًا.

وبحسب عقل، فإن الحكومة عادت الى التسعيرة الشهرية وفقًا للاسعار العالمية؛ بسبب تراجع إيرادت الخزينة خلال فترة تثبيت الاسعار، والتي وصلت إلى 182 مليون دينار، والتي أثرت على تنفيذ مشاريع خدمية وبنية تحية في عدة قطاعات.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قال إنّ الحكومة ستعود تدريجياً لتعكس أسعار المحروقات وفق أسعار النفط في السوق العالمية.

وبيّن الخصاونة، أن كلفة تثبيت أسعار المحروقات على الخزينة خلال شهرين بلغت قرابة 80 مليون دينار.

وأضاف أنّ سياسات الدّولة الحصيفة في مجال الطاقة والتوسع في التعاقد طويل الأجل من الغاز الطبيعي جنَّبت الخزينة تحمل كلف تقدَر بحوالي 1.2 مليار دينار في ظلِ الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الطاقة.