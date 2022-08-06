ترجيح ارتفاع الحمل الأقصى للكهرباء 8 % خلال الصيف

رهام زيدان

عمان- توقعت شركة الكهرباء الوطنية تسجيل أعلى حمل للكهرباء خلال ذروة الصيف الحالي عند مستوى 3600 ميغاواط (أحمال مسائية).

وبحسب مصادر في الشركة، فإن الأحمال المتوقعة تتجاوز أعلى حمل مسائي صيفي سجل العام الماضي بنسبة 8 % إذ سجل النظام في ذلك الوقت 3330 ميغاواط.

إلى ذلك، قالت الشركة: “إن أعلى حمل سجل منذ بداية الصيف الحالي كان أول من أمس إذ سجلت الأحمال المسائية 3525 ميغاط بزيادة نسبتها 10 % عن مستواها الصيفي الاعتيادي خلال الأسبوع السابق لموجة الحر فيما سجلت الأحمال النهارية 3220 ميغاواط بزيادة نسبتها 5 % عن مستوى الأسبوع السابق”.

يذكر أن إجمالي الطاقة التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفع بنسبة 9.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب آخر بيانات الشركة، فقد بلغ إجمالي هذه المبيعات نحو 10005 جيجا واط /ساعة مقارنة مع 9170.4 جيجا واط /ساعة خلال النصف الأول من العام الماضي.

وتوزعت هذه الطاقة بين شركات التوزيع الثلاث (الأردنية والتوزيع وإربد) التي زادت مشترياتها بنسبة 9.5 % لتبلغ نحو 9721.4 جيجاواط /ساعة خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 8878.4 جيجا واط/ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت الشركة قدرتها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال الصيف الحالي من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة والتأكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية، وأنها أيضا استكملت برامج الصيانة الدورية والوقائية تدعمها استطاعة توليدية كافية لاستيعاب الأحمال الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب بيانات الشركة فقد بلغ الحمل الأقصى للنظام الكهربائي العام الماضي 3770 ميغاواوط من 3630 ميغاواط العام 2020.

ووفقا لهذه البيانات فقد بلغ حجم الاستطاعة التوليدية من الطاقة التقليدية العام الماضي نحو 3977 ميغاواط مقارنة مع 4 آلاف ميغاواط العام 2020، ومن الطاقة المتجددة نحو 1579 ميغاواط العام الماضي مقارنة مع 1424 ميغاواط العام الذي سبقه.

وبلغت إيرادات بيع الطاقة العام الماضي 1.31 مليار دينار مقارنة مع 1.35 مليار دينار في العام 2020.