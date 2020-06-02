ترجيح بإعفاء المواطنين من غرامات ضريبية

عمان – الغد- رجّحت مصادر مطلعة صدور قرار بإعفاء المواطنين من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف، وجزء من الضريبة عن السنة الحالية والسنوات السابقة في أمانة عمان الكبرى والبلديات، إضافة إلى ترجيح صدور قرار بإعفاء المواطنين من جزء من العوائد ورسوم التحققات في الأمانة والبلديات، شريطة تسديد المبلغ قبل نهاية العام الحالي.

كما رجحت المصادر صدور قرار ثالث بإعفاء مستأجري أملاك الأمانة والبلديات من أجزاء من الإيجارات شريطة تسديد الإيجار والسنوات السابقة لنهاية العام الحالي.