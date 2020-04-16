ترجيح تخفيض تقدير موازنة “الأمانة” للعام الحالي

مؤيد أبو صبيح

عمان – في الوقت الذي أعلن فيه أمين عمان الكبرى يوسف الشواربة أن موازنة “الأمانة” في هذه الظروف موجهة ضمن الجهود الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، رجح أعضاء في مجلس الأمانة أن يكون هناك إعادة تقدير للموازنة للعام الحالي لجهة تخفيضها في ظل تغير الأولويات والأهداف، وانخفاض الإيرادات.

وتبلغ موازنة أمانة عمان المقدرة للعام الحالي نحو 526 مليون دينار. وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز وافق على الموازنة نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي.

وتعكف الأمانة حاليا على وضع خطط مالية لمواجهة عسر التدفق المالي أصاب “صناديقها” جراء كورونا.

ومن بين خطط الأمانة فتح باب الحصول على رخص المهن لأول مرة إلكترونيا عدا عن تجديدها وتقديم تسهيلات للمواطنين بدفع الذمم المترتبة عليهم للأمانة مثل المسقفات ورخص المهن.

وأعلن أكثر من مسؤول في الأمانة أن الخدمات الأساسية لن تمس فيما لو جرى تخفيض “الموازنة” والتي تشتمل على خدمات النظافة وعمليات إدامة الخدمات الرئيسة، فضلا عن مشروع الباص السريع الذي سيستمر في عمله بسبب أن مخصصاته المالية مرصودة في الموازنة جراء تمويله من الجانب الفرنسي بقيمة 117 مليون دينار.

وعاودت الأمانة الأسبوع الماضي العمل بالمشروع بعد أن توقف بسبب ظروف كورونا أكثر من أسبوعين لكن ليس بطاقته الكاملة مع تأكيد الأمانة أن المشروع لن يطاله التأخير إذ من المقرر الانتهاء من أعمال بنيته التحتية نهاية العام الحالي على أن يصار تشغيله في العام المقبل من خلال ائتلاف دولي يمتلك 51 % وأردني بنسبة 49 %.

إلى ذلك، طالب تجار الأمانة بإعفائهم من رسوم رخص المهن للعام الحالي، فضلا عن مطالبة مالكين بتخفيض قيمة المسقفات المترتبة على عقاراتهم لذات العام.

وفي شأن آخرى عقد مجلس الأمانة لقاء تشاوريا عن بعد بإستخدام تقنية الفيديو المرئي بمشاركة 14 عضوا بالإضافة إلى أمين عمان، حيث جرى في التباحث في الوضع الراهن والإجراءات المتوقعة خلال الفترة المقبلة.