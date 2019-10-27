ترجيح خفض أسعار المحروقات 2 %

رهام زيدان

عمان- رجح خبراء أن تتجه الحكومة لخفض أسعار المشتقات النفطية خلال تسعيرة الشهر المقبل بنسب تصل إلى 2 % مقارنة مع مستوياتها الحالية بسبب تراجع الأسعار عالميا.

غير أن خبراء يعتقدون أن الحكومة سوف تثبت الأسعار لأن نسب التراجع عالميا كانت “طفيفة”.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه عاملون استعداد القطاع لتغطية الطلب على مختلف هذه الاصناف مع قرب حلول فصل الشتاء في ظل بناء مخزون وكميات احتياطية تلبي حاجة المستهلكين خلال هذا الموسم.

وقال رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز م.نهار السعيدات “من المتوقع ان تتراجع أسعار المشتقات بنسب تصل إلى 1.5 % للبنزين و 2 % للديزل”.

وأشار إلى أن ذلك يأتي نتيجة لتراجع أسعارها منذ بداية الشهر الحالي بنسب مقاربة في الأسواق العالمية.

في الوقت ذاته، قال السعيدات إن “الطلب على المشتقات النفطية خصوصا المستخدمة لأغراض التدفئة مايزال عند نفس المعدلات اليومية المسجلة خلال الصيف”.

وأكد استعداد القطاع سواء فيما يخص الغاز أو المحروقات إذ رفعت المستودعات والمحطات جاهزيتها بشكل مسبق.

في هذا الخصوص بين السعيدات أنه تم بالتعاون مع مصفاة البترول تزويد مستودعات الغاز بنحو 200 إلى 500 اسطوانة لكل مستودع بموافقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس ومقابل تسهيلات لمدة عام بدون فوائد.

كما رفعت محطات المحروقات من مخزونها من أصناف المحروقات لتغطية الطلب في أي وقت ودون تأخير.

من جهته، قال الخبير النفطي عامر الشوبكي “من المتوقع أن تقوم الحكومة عبر لجنة تسعير المشتقات النفطية بعد الاجتماع الدوري المقرر نهاية كل شهر بتخفيض سعر السولار والكاز لشهر تشرين الثاني(نوفمبر) المقبل بنسب بسيطة لا تتجاوز 1.5-2 % وتثبيت سعر البنزين بشقيه”.

وأشار إلى أن سعر النفط العالمي انخفض بداية الشهر الحالي بشكل واضح حيث لامس خام برنت 56 دولارا للبرميل وذلك بعد عودة امدادات النفط السعودي للأسواق العالمية لسابق عهدها.

من جهته، رأى الخبير هاشم عقل أن نسبة التراجع خصوصا بالفترة الأخيرة طفيفة جدا ولا تؤثر على مستوى المعدل مقارنة مستواه الشهر الماضي.

وبين ان نتائج جلسات التداول في الأسواق العالمية خلال الفترة المتبقية حتى نهاية الشهر الحالي لن تؤثر على منحى الأسعار المسجلة منذ بداية الشهر.

ورفعت الحكومة للشهر الحالي أسعار المحروقات بنسب تراوحت ما بين 1.9 % إلى 2.5 %، فيما ثبتت أسعار الكهرباء عند مستواها الشهر الماضي.

وبحسب القرار الصادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 للشهر الحالي بمقدار 15 فلسا ليصبح 770 فلسا لكل لتر بدلا من 755 فلسا لكل لتر أي بنسبة 1.9 %، والبنزين 95 بمقدار 20 فلسا ليصبح 1005 فلسات لكل لتر بدلا من 985 فلسا لكل لتر أي بنسبة 2 %، في حين ارتفع سعر مادتي السولار والكاز بمقدار 15 فلسا فقط ليصبح 605 فلسات لكل لتر بدلا من 590 فلسا لكل لتر أي ما نسبته 2.5 %.