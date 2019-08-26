ترجيح خفض أسعار المحروقات

رهام زيدان

عمان- رجح مطلعون في قطاع النفط خفض أسعار المشتقات النفطية محليا خلال تسعيرة الشهر المقبل بنسب محدودة، في وقت لم يستبعد فيه بعضهم تثبيتها عند المستويات الحالية لأن نسب التراجع عالميا طفيفة جدا.

وقال الخبير في القطاع النفطي فهد الفايز إنه في حال خفضت الحكومة أسعار المشتقات النفطية للشهر للمقبل فإن ذلك سيكون بنسب طفيفة تقارب في حدها الاقصى 1.2 % إذ جاء تراجع اسعارالنفط ومشتقاته عالميا بهذه النسب.

غير انه لم يستبعد ان تلجأ الحكومة إلى تثبيت الاسعار على اعتبار ان الانخفاض العالمي طفيف جدا لمحاولة الاستفادة من فارق الاسعار.

من جهته، قال نقيب أصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع م. نهار السعيدات إن “الاسعار مرشحة للانخفاض تبعا للتراجع العالمي، في ظل تراجع في الطلب محليا تقدر نسبته بنحو 7 % عن مستواه بنفس الفترة من العام الماضي”. وارجع السبب في ذلك إلى تراجع القدرة الشرائية ومحاولات تقنين الاستخدام، وكذلك تراجع في عملية الانتاج في العديد من القطاعات الاقتصادية.

الخبير في شؤون النفط عامر الشوبكي رحج أيضا ان تخفض الحكومة الاسعار لشهر أيلول(سبتمبر) القادم وذلك بنسب بسيطة تتراوح ما بين (1 – 2.5 %)، متوقعا أن ينخفض سعرالبنزين 90 من 1.5-2 قرش/لتر ، وأن ينخفض سعر البنزين 95 من 1-1.5 قرش/لتر ، وكذلك سعر السولار والكاز من 1-1.5 قرش / لتر. وقال إن “سعر النفط بداية هذا الشهر انخفض بنسبة ملحوظة لم تشهده السوق العالمية منذ سبعة أشهر بعد أن لامس 56 دولارا للبرميل وذلك بعد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية على نحو مخالف للتوقعات وازدياد المخاوف بشأن ركود اقتصادي عالمي بعد بيانات إقتصادية صادمة صدرت من الصين وأوروبا”.

إلا أن جميع أسباب ارتفاع النفط اصطدمت بمخاوف أكثر جدية بحدوث تباطؤ اقتصادي عالمي وهو ما كبح جماح ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة ، وقد وصل معدل سعر خام برنت منذ بداية هذا الشهر ولغاية هذا اليوم الى 59 دولارا للبرميل بانخفاض بلغ 8 % عن معدل الشهر الماضي وهو 64.1 دولار للبرميل.

من جهتها، قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمس إن”أسعار المشتقات النفطية العالمية، وبشكل خاص البنزين والديزل انخفاضا طفيفا مع ارتفاع في سعر الكاز خلال الأسبوع الثالث من شهر آب مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الثاني من الشهر نفسه حيث انخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 602 دولار للطن الى 597 دولارا وبنسبة انخفاض 0.7 % وتراجع سعر البنزين أوكتان 90 من 567 دولارا للطن الى 563 دولارا وبنسبة انخفاض 0.8 % كما انخفض سعر الديزل بنسبة 0.4 % من 560 دولارا للطن الى 558 دولارا، بالمقابل ارتفع سعر الكاز من 593 دولارا للطن الى 596 دولارا وبنسبة ارتفاع 0.5 %.

وقالت الوزارة أيضا إن معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر آب(أغسطس) الحالي استقر عند 362 دولارا للطن بعد أن كان 360 دولارا للطن في شهر تموز(يوليو) الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 0.7 %.

وكانت الحكومة رفعت للشهر الحالي سعر البنزين أوكتان 90 بمقدار 25 فلساً ليصبح 775 فلسا/لتر بدلاً من 750 فلسا/لتر وسعر البنزين 95 بمقدار 30 فلساً ليصبح 1000 فلس/لتر بدلا من 970 فلسا/لتر، وكذلك سعر مادتي السولار والكاز بمقدار 15 فلسا فقط ليصبح 605 فلسات/لتر بدلا من 590 فلسا/لتر.