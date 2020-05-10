ترجيح رفع الحجر عن 3 بنايات في الحي الشمالي بإربد لعدم تسجيل إصابات

احمد التميمي

اربد – يرجح ظهر اليوم الاحد رفع حالة الحجر الصحي عن 3 بنايات اسكانية في منطقة الحي الشمالي باربد لعدم تسجيل اي اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاسبوعيين الماضيين، وفق مصدر امني مسؤول.

وقال المصدر ان اجتماعا سيعقد ظهر اليوم في مبنى المحافظة لاتخاذ القرار برفع العزل عن سكان ٣ بنايات في المنطقة بعد مرور ١٤ يوم على اخر اصابة.

واكد المصدر ان الوضع في المنطقة تحت السيطرة، داعيا المواطنين في تلك المنطقة لعدم الخروج من المنازل، الا للضرورة في ظل امكانية عودة هذا المرض من جديد.

الى ذلك، لا تزال فرق الاستقصاء الوبائي في اربد تقوم بسحب عينات من مخالطي سائق المفرق والمصابين في اربد، اضافة الى سحب عينات عشوائية من جميع المناطق في المحافظة.

وحسب مصدر في مستسفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي ان هناك ٣٠ عينه تحت الفحص المخبري ومن المتوقع ظهور النتائج ظهر اليوم وخصوصا وان بعض هؤلاء العينات يشتبه باصابتهم بالفيروس نظرا لوجود مخالطة يومية كانت مع المصابين.