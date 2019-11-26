ترجيح رفع سعر البنزين قرشا للتر

رهام زيدان

عمان- رجح عاملون في قطاع المشتقات النفطية ارتفاع أسعار البنزين بصنفيه أوكتان 90 و95 بمقدار يقارب قرشا للتر في تسعيرة الشهر المقبل، مع تثبيت سعر مادتي السولار والكاز كما هي عليه في الشهر الحالي.

وقال الخبير في شؤون النفط فهد الفايز إن “معدلات الأسعار منذ بداية الشهر تشير إلى فرضية رفع أسعار البنزين بنسب تتراوح ما بين 1 % إلى 1.5 % كحد أقصى بما بقدر بنحو 0.7 إلى 1.5 قرش”.

اما بالنسبة للديزل والكاز، رجح الفايز ان تتجه الحكومة إلى تثبيت أسعارهما الشهر المقبل مراعاة لاستهلاكما في التدفئة خصوصا الكاز.

وقال رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات ومراكز الغاز م. نهار السعيدات إنه “من المرجح ان ترفع الحكومة أسعار البنزين 90 و95، بناء على رصد النقابة لأسعار النفط ومشتقاته عالميا”.

وأضاف أن كامل معدل الأسعار منذ بداية الشهر وحتى تاريخ يشير إلى ارتفاع طفيف في أسعار المشتقات النفطية.

أما بخصوص استهلاك المحروقات قال السعيدات إن “الطلب على الكاز بدأ يشهد تزايدا مقارنة بالفترة السابقة، داعيا الحكومة إلى مراعاة اقبال ذوي الدخل المحدود والمتدني على هذه المادة للتدفئة شتاء وتخفيض سعرها خلال هذا الفصل”.

من جهته، قال الخبير في شؤون النفط عامر الشوبكي إن “الحكومة باتجاه رفع سعر البنزين 90 وسعر البنزين 95 بنسب تتراوح ما بين 1 % إلى 1.5 % بمقدار 10 فلسات على كل لتر مع تثبيت سعر السولار والكاز”.

وأشار إلى أن هذا التوقع جاء بناء على ارتفاع معدل سعر خام النفط برنت عالميا لهذا الشهر والذي بلغ 62.5 دولار للبرميل مقارنة مع شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 59.7 دولار للبرميل، وبنسبة ارتفاع بلغت 4.8 %، مما أدى لارتفاع في سعر المشتقات النفطية العالمي حسب مقياس بلاتس.

وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية، سجلت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي انخفاضا مقارنة مع معدل أسعارها في الأسبوع الثاني من الشهر ذاته إذ انخفض سعر البنزين أوكتان 90 من 3ر614 دولار للطن إلى 606 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1.3 % في حين انخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 666 دولارا للطن الى 650 دولارا وبنسبة انخفاض 2.3 % وانخفض سعر الديزل في الأسبوع الثالث من 569 دولارا إلى 566 دولارا وبنسبة انخفاض 0.5 % كما انخفض سعر الكاز من 601 دولار للطن الى 595 دولارا وبنسبة انخفاض 0.9 %.

وكان سعر خام برنت قد حقق ارتفاعا في الأسبوع الثالث من هذا الشهر حيث وصل سعره إلى 63 دولارا للبرميل مقارنة مع 62 دولارا في الأسبوع الثاني من الشهر ذاته.

يذكر أن الحكومة خفضت للشهر الحالي سعر البنزين 90 بنسبة 0.6 % إلى 765 فلسا للتر بدلا من 770 فلسا الشهر الماضي، كما انخفض سعر اللتر من الكاز والديزل بنسبة 1.6 % إلى 595 فلسا للتر بدلا من 605 فلسات، في حين تم الابقاء على سعر البنزين 95 عند 1005 فلسات للتر كما كان عليه الشهر الماضي.