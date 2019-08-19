ترجيح طرح عطاء مواصفات تنفيذ المدينة الصناعية الأردنية العراقية العام الحالي

طارق الدعجة

عمان- رجح وزير الصناعة والتجارة والتموين د.طارق الحموري طرح عطاء قبل نهاية العام الحالي لاستقطاب شركات متخصصة لتحديد المواصفات والشروط الخاصة بطرح عطاء تنفيذ المدينة الصناعية المشتركة بين الأردن وجمهورية العراق الشقيقة مستقبلا.

وقال الحموري لـ”الغد” إن طرح العطاء يهدف لتحديد المواصفات والشروط المرجعية لإقامة هذه المدنية.

وبين الحموري أن الدراسات لطرح العطاء جاهزة منذ فترة لكن الشركة الأردنية العراقية المسؤولة عن هذا الملف ما تزال تطلع على التجارب الدولية الموزاية الناجحة في هذا المجال للاستفادة منها قدر الإمكان.

ويشار إلى أن المنطقة الصناعية الأردنية العراقية التي تم الإعلان عن إقامتها نهاية العام الماضي تقع على الحدود بين البلدين بمساحة تبلغ 4 آلاف كيلومتر مربع مناصفة بين البلدين، ما يوازي 2.2 % من مساحة المملكة.

وأكد الحموري وجود تواصل مستمر مع الجارة الشقيقة العراق للسير في هذا الملف وتذليل أي عقبات تواجه إقامة المنطقة لما لها من آثار إيجابية وتحقق منافع مشتركة

للبلدين.

يشار إلى أن الشركة الأردنية العراقية للصناعة المسؤولة عن إقامة المنطقة الصناعية المشتركة عقدت أخيرا اجتماعها السنوي في بغداد وتمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة لإضافة غاية تسمح للشركة إقامة المدينة الاقتصادية وإدارتها وذلك حتى ينسجم من اقامة المنطقة الاقتصادية بين البلدين.

وخلال اجتماع الجمعية العامة للشركة، التي تضم وزير الصناعة والتجارة والتموين ونظيره العراقي وزير الصناعة والمعادن، ومجلس إدارة الشركة تم تفويض مجلس إدارة الشركة لاستدراج عروض وتعيين مستشار حال اكتمال المتطلبات الاساسية لإقامة المدينة والتي تشمل استكمال إجراءات تخصيص الأرض للمشروع والحوافز والمزايا التي ستتمتع بها.

يشار إلى أن الشركة الأردنية العراقية للصناعة تأسست العام 1980 برأسمال 20 مليون دینار مناصفة بین البلدین، وتهدف إلى تسویق الإنتاج وتملك الأموال المنقولة وغیر المنقولة واستثمار الأوراق المالیة واستثمار أموال الشركة في المجالات الاقتصادیة والصناعیة وخدمات فنیة واستشاریة وبیئیة ودراسات الجدوى الاقتصادیة واقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك.

ویعد معبر طریبیل المنفذ الوحید الذي یربط حركة تدفق البضائع التجاریة بین الأردن والعراق وأغلق العام 2015 نظرا للأوضاع الأمنیة في تلك الفترة وتمت إعادة فتحه من جدید أمام حركة البضائع والمسافرین مع بدایة شهر أیلول(سبتمبر) من العام2017.