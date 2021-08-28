ترجيح وصول النفط العراقي للمملكة خلال أيام

رهام زيدان

عمان- رجح مدير شركة برج الحياة للنقل نايل الذيابات، الشركة الناقلة للنفط العراقي إلى الأردن، بدء تحميل النفط من مصفاة بيجي إلى مصفاة البترول بموجب الاتفاق الأخير بين البلدين بداية شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

وبين الذيابات في رد على أسئلة لـ”الغد” أمس أنه تم الانتهاء من الجزء الأكبر من الجوانب اللوجستية ومنها تأشيرات السائقين في كلا البلدين والاعتمادات المالية وغيرها من الإجراءات، على أن يبدأ تحميل أولى الشحنات بداية الشهر المقبل.

وقال “التحميل سيكون بمعدل 10 آلاف برميل يوميا باستخدام 40 صهريجا يوميا مناصفة بين كلا البلدين إذ سيتم التحميل من مصفاة بيجي في محافظة صلاح الدين شمالا إلى مصفاة البترول في الزرقاء، علما بأن اجمالي عدد الصهاريج التي ستعمل بالتحميل 400 صهريج أردني ومثلها عراقية”.

واشار إلى أن التحميل سيكون door to door أي أن الدخول لصهاريج كل من البلدين سيكون مباشرا إلى أراضي البلد الآخر.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أعلنت في وقت سابق عن احالة عطاء نقل مادة النفط الخام من بيجي في العراق الى مصفاة البترول في الزرقاء، ومقدارها نصف مليون طن 3.7 مليون برميل على شركة نائل الذيابات وشركاه (برج الحياة للنقل).

ويأتي ذلك تنفيدا لتجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الأردن والعراق بداية شباط (فبراير) 2019، وتم تجديدها خلال زيارة رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة للعراق في كانون الثاني (يناير) على تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لاستيراد النفط الخام للعام آخر وذلك بعد انتهائها في تموز (يوليو) العام الماضي.

وبموجب هذه المذكرة يقوم الأردن بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) من العراق لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط الخام وبما لا يزيد على 10 آلاف برميل في اليوم تشكل 7 % من استخدامات المملكة على أساس معدل سعر خام برنت الشهري، بحسم فرق كلف النقل وفرق المواصفات ومقدارها 16 دولارا للبرميل الواحد.

وبحسب آخر بيانات لوزارة النفط العراقية فإن حجم التصدير من “مصفاة الصمود” الذي يتم توريد نفطها إلى المملكة خلال العام الماضي بلغ نحو 2.26 مليون برميل قيمتها 58 مليون دولار، كان أعلاها في شهر نيسان (أبريل) بحجم تصدير بلغ 325.3 ألف برميل، وأدناها في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) بحجم 52 252.7 ألف برميل.

أما العام 2019 فقد بلغ حجم التصدير 1.2 مليون برميل قيمتها 57.4 مليون دولار، علما بأن التصدير في هذا العام بدأ في شهر آب (أغسطس).