ترحيب بإعادة واشنطن فتح قنواتها الدبلوماسية مع فلسطين

نادية سعد الدين

عمان- اكتسبت جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت مؤخراً أهمية بالغة بالنسبة للقضية الفلسطينية، وذلك عبر إعلان الإدارة الأميركية إعادة فتح قنوات دبلوماسية مع الجانب الفلسطيني كانت قد أغلقت في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والدعوة بعدم القيام بخطوات أحادية الجانب تهدد “حل الدولتين”، بما في ذلك رفض سياسة الاستيطان والضم الإسرائيلية.

ورحب الفلسطينيون بأهمية الموقف الأميركي الأخير، الذي تم ردفه بإعلان الممثلة الأميركية في جلسة مجلس الأمن الدولي، دعم بلادها بمبلغ 15 مليون دولار لدولة فلسطين كمساعدات إنسانية، وفق مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور.

واعتبر منصور، في تصريح له أمس، أن هذه الخطوة المهمة يمكن البناء عليها لتقديم المزيد من المساعدات، لاسيما فيما يتعلق بإعادة المساعدات الأميركية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” التي توقفت سابقاً.

وشدد على أهمية دعوة المندوبة الأميركية بعدم القيام بأية خطوات أحادية الجانب تهدد “حل الدولتين” على قاعدة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك رفض الاستيطان والضّم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

ونوه إلى أن جلسة مجلس الأمن نددت، من خلال مداخلات المتحدثين، بعدم الالتزام الإسرائيلي بتنفيذ القرار الأممّي 2334 الداعي لوقف الاستيطان، باعتباره غير قانوني ويقوّض عملية السلام.

وأضاف منصور أن المداخلات ركزت أيضاً على تفعيل دور دول الرباعية الدولية ودعم المقترح الذي يدعو إلى اجتماع موسع للرباعية الدولية على مستوى وزاري بهدف التحضير لفتح أبواب لتطبيق مبادرة الرئيس محمود عباس حول عقد المؤتمر الدولي للسلام.

وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، قد أعلنت أمام مجلس الأمن أن واشنطن سوف تعيد فتح قنوات اتصال دبلوماسية مع فلسطين كانت انقطعت في ظل إدارة الرئيس ترامب السابقة.

وطبقاً لتصريحات توماس-غرينفيلد خلال مؤتمر لمجلس الأمن، أنه “منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، استرشدت مشاركتنا الدبلوماسية بافتراض أن التقدم المستدام نحو السلام يجب أن يستند إلى مشاورات نشطة مع الجانبين”، الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضافت أنه “تحقيقا لهذه الغاية، ستتخذ الإدارة الأميركية خطوات لإعادة فتح قنوات اتصال دبلوماسية كانت قد توقفت خلال عهد الإدارة السابقة”، لافتة إلى أن “المشاركة تهدف إلى حشد الدعم لحل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ترغب في “رؤية الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء يتخذون خطوات نحو حل الدولتين”، مضيفة أنه “تحت قيادة الرئيس الأميركي جو بايدن، أعادت الولايات المتحدة التزامها برؤية حل الدولتين المتفق عليه بشكل متبادل، والذي تعيش فيه “إسرائيل” في سلام وأمن إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة”.

وقالت إن هذه الرؤية تعدّ أفضل وسيلة لضمان مستقبل “إسرائيل كدولة ديمقراطية ويهودية”، مع الحفاظ على التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني بدولة خاصة به والعيش بكرامة وأمن”، وفق تعبيرها.

ونوهت إلى أن “بايدن يقوم باستعادة برامج المساعدة الأميركية التي تدعم التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني”.

يأتي ذلك على وقع تنديد عضو الكونغرس الأميركي، بيتي ماكولوم، بالانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي من هدم لمنازل المواطنين خاصة في القدس المحتلة، وكذلك بحملات الاعتقال اليومية التي تشنها ضد الأطفال.

وعبرت النائب، في الحزب الديمقراطي عن ولاية مينيسوتا ماكولوم، والتي تقود جهود الكونغرس لمحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني، خلال لقاء أمس، عن مساندتها لحركة مقاطعة الكيان الإسرائيلي وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه، حتى ينهي احتلاله للأراضي الفلسطينية.

وأكدت أنها “ستعمل وزملاءها التقدميين في الكونغرس، على تفعيل دور الإدارة الأميركية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف بناء المستوطنات وعملية الضم للأراضي الفلسطينية المحتلة.”

وشددت على أن الإدارة الأميركية ماضية في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، لمواجهة فيروس “كورونا”، مضيفة ان هذا الدعم سيزداد خلال الفترة المقبلة.

وأعربت عن نيتها تنظيم زيارة للأراضي الفلسطينية المحتلة، في حال انتهاء جائحة “كورونا”، لتأكيد دعمها لكفاح الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه، وانفكاكه من الاحتلال الإسرائيلي.

ويُشار إلى أن ماكولوم، قدمت العام 2019 تشريعاً يمنع المساعدات الأميركية للجانب الإسرائيلي من المساهمة في احتجاز الأطفال الفلسطينيين، لكنه لم يخضع للمناقشة داخل الكونغرس.

إلى ذلك؛ وعلى صعيد المشهد الانتخابي الفلسطيني، فما تزال القوى والفصائل الفلسطينية تتخذ اجراءاتها للاستعداد لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة والمقررة في شهر أيار (مايو) القادم.

فمن جانبه؛ أكد الممثل الشخصي لرئيس السلطة الفلسطينية، نبيل شعث، أن “القائمة الرسمية لحركة “فتح” سيتم اعتمادها اليوم، تمهيداً لتسجيلها رسمياً الثلاثاء المقبل”.

وقال، في تصريح أمس، إن القيادي الفلسطيني في حركة “فتح” الأسير في سجون الاحتلال، مروان البرغوثي، موافق على قائمة الحركة التي ستخوض انتخابات المجلس التشريعي القادمة.

وأفاد بأنّ عضو اللجنة المركزية السابق لحركة “فتح”، ناصر القدوة، “يبدو أنه لا يريد التراجع عن تشكيل قائمة أخرى؛ لكن قد يعدل عن رأيه إذا ما وجد القائمة الرئيسة للحركة، وهذا أمر مناط به”، مؤكداً أن “أي قائمة أخرى غير قائمة “فتح” الرسمية لا تمثل الحركة ولا علاقة لها به”.

بدوره؛ قال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، عباس زكي، إن حركته أنهت كافة التجهيزات لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية، مشيراً إلى أنها ستسجل قائمتها الانتخابية رسمياً بعد غد لدى لجنة الانتخابات المركزية.

وبين زكي، في تصريح له، أن القائمة “تضم مستقلين ورجال أعمال وشخصيات اعتبارية (لم يسمهم)”، مشيراً إلى أن حركته، التي ستعقد اجتماعاً لها اليوم لإقرار القائمة بشكلها النهائي، “منفتحة للتحالف مع أي من الفصائل الفلسطينية الأخرى”.

فيما تحدث أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح”، جبريل الرجوب، عن تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركته، الجمعة الماضي، والذي شهد، بحسبه، “نقاشاً عميقاً وشاملًا لآليات تشكيل قائمة حركة فتح بالانتخابات التشريعية المقبلة.

وأضاف أنه “تم الاتفاق على استكمال الحوار على مستوى اللجان المشكلة من اللجنة المركزية خلال الـ24 ساعة المقبلة”.

وأوضح أنه “سيعقد لقاءً موسعاً بمشاركة المجلس الثوري، والاستشاري، وأمناء سر الأقاليم، بالإضافة لبعض رموز الحركة للمصادقة بشكل نهائي على قائمة الحركة للانتخابات”، مؤكداً الرجوب أن حركته ستذهب نحو جبهة وطنية عريضة.

من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، موسى أبو مرزوق، أن حركته ستخوض الانتخابات الفلسطينية القادمة “منفردةً”.

وأفاد، في تصريح له أمس، أن القيادي في “حماس” الدكتور خليل الحية، سيترأس كتلة حماس البرلمانية في الانتخابات القادمة.