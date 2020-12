ترحيل بطولة العالم لألعاب القوى إلى “آذار” 2023 بسبب كورونا

باريس – أعلن الاتحاد الدولي لالعاب القوى الخميس ترحيل بطولة العالم داخل القاعة المقررة في مدينة نانيينغ الصينية في آذار/مارس عام 2021 الى الشهر ذاته من 2023، بسبب جائحة كوفيد-19.

وكانت البطولة مقررة اصلا في آذار/مارس الماضي وتم ترحيلها الى العام المقبل. وحدد الاتحاد الدولي إقامتها بصورة نهائية في آذار/مارس عام 2023 في المدينة ذاتها.

It is with regret that we have agreed with the organisers of the World Athletics Indoor Championships in Nanjing (19-21 March 2021) to postpone the event to March 2023.

