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ترحيل بطولة العالم لألعاب القوى إلى “آذار” 2023 بسبب كورونا

منذ 3 ساعات

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باريس – أعلن الاتحاد الدولي لالعاب القوى الخميس ترحيل بطولة العالم داخل القاعة المقررة في مدينة نانيينغ الصينية في آذار/مارس عام 2021 الى الشهر ذاته من 2023، بسبب جائحة كوفيد-19.

وكانت البطولة مقررة اصلا في آذار/مارس الماضي وتم ترحيلها الى العام المقبل. وحدد الاتحاد الدولي إقامتها بصورة نهائية في آذار/مارس عام 2023 في المدينة ذاتها.

اما النسخة المقبلة من بطولة العالم داخل قاعة فمقررة في بلغراد في آذار/مارس عام 2022. (أ ف ب)

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