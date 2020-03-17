ترحيل عدد من المحجورين صحيا بفنادق عمان إلى فنادق أخرى

عمان – أعلنت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، انه انطلاقا من حرصها على توفير مواقع أفضل للحجر الصحي للمواطنين، فقد تم نقل المواطنين المحجورين صحيا من فندقين في العاصمة عمان إلى فندقين آخرين تتوفر فيهما كافة الاحتياجات ووسائل الراحة التي يحتاجونها خلال فترة الحجر.-(بترا)