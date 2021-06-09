“ترخيص السواقين” تعتذر عن تقديم خدماتها يوم الخميس

عمان- الغد- أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتذارها عن تقديم خدماتها في كافة مراكزها للمراجعين يوم غد الخميس الموافق 10/6/2021، باستثناء قسم ترخيص جمرك عمان وقسم ترخيص المنطقة الحرة في الزرقاء، وذلك بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش .

وبينت الإدارة انه سيتم التواصل مع الحاصلين على مواعيد للفحص النظري والعملي لتحديد مواعيد جديدة لهم في دون أن يترتب عليهم أي التزامات مالية.

ومن جانب آخر أعلنت إدارة الإقامة والحدود عن توقف تقديم خدماتها في مركز الإدارة وفروع الإصدار داخل المحافظات ليوم غد الخميس الموافق 10/6/2012 فيما سيكون الدوام في المراكز الحدودية ومكتب إصدار هيئة تشجيع الاستثمار ومكتب إصدار الإقامات في وزارة الداخلية ومكتب العمل في وزارة العمل طبيعيا وبحسب الإجراءات المتبعة.

وتهيب مديرية الأمن العام بالمواطنين الالتزام بهذه التوقيتات توفيرا لوقتهم وجهدهم.