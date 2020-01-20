ترخيص 707 مكاتب سياحية في 2019

محمد أبو الغنم

عمان– أكد رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمد سميح، ان عدد المكاتب التي جددت ترخيصها خلال العام الماضي بلغت 707 مكاتب، في حين تم إغلاق 39 مكتب سياحة وسفر.

واضاف سميح أن عدد مكاتب السياحة والسفر التي دخلت هذا المجال في العام 2019 بلغ 38 مكتبا سياحيا حيث بدأت بممارسة أعمالها في المملكة بشكل فعلي.

وأشار إلى أنه ومنذ بداية الشهر الحالي شهدت الجمعية إقبال العديد من مكاتب السياحة والسفر لغايات تجديد تراخيص مكاتبها للعام الحالي.

ويذكر ان عدد مكاتب السياحة والسفر التي جددت تراخيصها في العام الماضي بلغ 690 مكتبا سياحيا موزعة في مختلف محافظات المملكة.

ويشار إلى أن جمعية وكلاء السياحة والسفر التي تأسست العام 1960 تعمل على رفع مستوى المهنة ونشر الوعي السياحي لأعضائها، وتنمية السياحة الأردنية، وتنشيطها والقيام بجميع الاعمال اللازمة لتحقيق هذه الاهداف.