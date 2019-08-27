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ترشح القيسي لموقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب

منذ ساعتين

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عمان- الغد- أعلنت كتلة النهضة النيابية بحضور غالبية أعضائها عن ترشيح الدكتور نصار القيسي لموقع النائب الاول لرئيس مجلس النواب للدورة العادية الرابعة المقبلة.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقدته الكتلة بدار المجلس اليوم الثلاثاء برئاسة النائب محمد البرايسة، حيث بين ناطقها الإعلامي النائب الدكتور وائل رزوق، ان الكتلة قررت ترشيح القيسي لموقع النائب الاول لرئيس المجلس لما حققه القيسي من إنجازات إيجابية انسجمت مع الأهداف العامة لتوجهات الكتلة تجاه النهوض بالدور التشريعي والرقابي.

ولفت رزوق إلى أن الكتلة ستقوم بتشكيل لجنة من أعضائها للتشاور مع بقية كتل المجلس والنواب المستقلين لبلورة برنامج عمل للمرحلة المقبلة.

وزاد ان الكتلة قررت تحديد عدد من المحاور الهامة التي ستعمل عليها خلال الدورة العادية المقبلة مع كافة الجهات المعنية عبر البحث عن السبل الناجعة التي من شأنها النهوض بواقع حال المواطن وبما يصب تجاه المصالح العليا للوطن.

وأعضاء الكتلة الذين حضروا الاجتماع هم: نائب رئيس الكتلة عبد القادر الفشيكات وهيا المفلح وفضية الديات وطارق خوري ورنده الشعار ومحمد العتايقة وانصاف الخوالدة وسليمان الزبن وماجد قويسم وقيس زيادين ويوسف الجراح ونصار القيسي وشاهه العمارين .

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