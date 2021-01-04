ترشيح أردنيين لإدارة ملف التحكيم في سورية

عمان – الغد- نصح خبير التحكيم السوري تمام حمدون، الخبير التحكيمي في قنوات الكأس، اتحاد بلاده لكرة القدم، بالاستعانة بالخبيرين التحكيميين الأردنيين عوني حسونة واسماعيل الحافي.

وجاءت هذه الدعوة، في ظل الاخطاء التحكيمية التي بدأت تظهر في الدوري السوري لكرة القدم.

وقال حمدون في منشور على صفحته على “فيسبوك”: “رئيس وأعضاء الاتحاد السوري لكرة القدم، بعد التحية.. الحل واحد لا ثان له.. الخبيران عوني حسونة واسماعيل الحافي من الأردن الشقيق، خير من عملوا في مجال إدارة التحكيم.. تعاقدوا مع أحدهما

واعطوه صلاحيات كاملة، عندها ستجدون فارقا كبيرا في الاداء… شيئان يتسببان في حل الاتحادات: المنتخب ونجاح مسابقة الدوري، والثاني لا يمكن نجاحه إلا بنجاح التحكيم”. -(أخبار النجوم)