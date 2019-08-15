ترشيح رئيس فرايبورغ لرئاسة اتحاد الكرة الالماني

برلين – رشحت لجنة خاصة في الاتحاد الألماني لكرة القدم فريتس كيلر رئيس نادي فرايبورغ الخميس لتولي رئاسة الاتحاد، خلفا للرئيس السابق راينهارد غريندل المستقيل على خلفية اتهامه بتلقي هدية.

ووافقت اللجنة المخولة في الاتحاد الوطني بالاجماع على ترشيح كيلر، على أن يطرح اسمه للتصويت على الجمعية العمومية التي تنعقد في 27 ايلول (سبتمبر) المقبل لانتخاب الرئيس الجديد.

ويعتبر ترشيح رجل الاعمال كيلر (62 عاما) مفاجئا، كونه ينشط في صناعة النبيذ والمجال الفندقي والمطاعم.

Fritz Keller, der Präsident des SC Freiburg, soll neuer DFB-Chef werden. Der Klub aus dem Breisgau steht für Skandalfreiheit und Kontinuität – zwei Dinge, die dem DFB in letzter Zeit gefehlt haben. @NZZSporthttps://t.co/vOPvt8m0zK — Neue Zürcher Zeitung (@NZZ) August 15, 2019

ويأتي ترشيح كيلر عقب استقالة خلفه غريندل في أبريل (نيسان) الماضي، على خلفية اتهامه بقبول هدية هي عبارة عن ساعة بقيمة 6 آلاف يورو من نائب رئيس الاتحاد الاوكراني غريغوريس سوركي، كما تخلى غريندل عن منصبه نائبا للاتحاد الاوروبي لكرة القدم “ويفا” وعضوا في مجلس الاتحاد الدولي “فيفا”، على خلفية اضطلاعه بخلافات.

وكان اللاعب الدولي السابق من اصول تركية مسعود أوزيل اتهم غريندل بعد مونديال روسيا 2018 وخروج “المانشافت” من الدور الاول، بتصرف عنصري بحق اللاعبين الدوليين الالماني من اصول تركية، بالقول “بأعين غريندل ومحيطه، أنا ألماني عندما نفوز، ولكني مهاجر عندما نخسر”، قبل ان يعلن لاعب ارسنال اعتزاله اللعب دوليا. (أ ف ب)