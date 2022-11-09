ترشيح فراس العجارمة لرئاسة مجلس النواب

قررت كتلة الشعب النيابية، ترشيح النائب المهندس فراس العجارمة، لموقع رئيس مجلس النواب، والنائب الدكتور علي الطراونة لموقع النائب الأول.

وقال رئيسها النائب ناجح العدوان في الاجتماع الذي عقدته الكتلة اليوم الاربعاء ان “الشعب النيابية” قررت ايضا ترشيح النائبين عبير الجبور وذياب المساعيد لموقع مساعدي الرئيس.

واضاف العدوان، بحضور النواب أعضاء الكتلة: فراس العجارمة وعلي الطراونة وطالب الصرايرة وعبير الجبور ومحمد الهلالات وذياب المساعيد، ان الكتلة تتطلع الى دعم ومؤازرة اعضاء المجلس لمرشحيها في المكتب الدائم.