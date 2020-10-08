مدريد – أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم الأربعاء في لشبونة في بيان أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره وجاره البرتغالي من أجل تقديم ترشيح مشترك لاستضافة نهائيات كأس العالم عام 2030.

وقال رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس “القليل من الأشياء يمكن أن تولد حماسا أكبر من إمكانية تنظيم كأس العالم وليس هناك شريك أفضل من البرتغال. سنعمل يدا بيد مع الاتحاد البرتغالي”.

وجاء الاتفاق على هامش المباراة الدولية الودية التي خاضتها البرتغال وجارتها إسبانيا الأربعاء على ملعب جوزيه ألفالاده في لشبونة وانتهت بالتعادل السلبي.

ويقام مونديال 2022 في قطر ومونديال 2026 في المكسيك والولايات المتحدة وكندا. (أ ف ب)