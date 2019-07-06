ترفيعات وإحالات على التقاعد في الأمن العام (أسماء)

عمان- الغد- صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع الضابطين المذكورين تالياً إلى رتبة عميـد، كما وقرر مجلس الوزراء إحالتهما على التقاعد.

عقيــــد علاء حسن سليمان- بناء على طلبه

عقيــــد احمد توفيق احمــــد

كما قرر مجلس الوزراء إحالة الضباط المذكورين تالياً على التقاعد

عميد عاطف ابراهيم سلامه

عميد محمود سليمان جبريل

عميد عبدالله خالد محمد

عميد ركن باسل محمد عيد

عميد عماد عواد علي

عميد عبدالله موسى مشحن

عميد ممدوح دميثان ارفيفان

عقيد وليد محمد بخيت

عقيد محمدخير موسى نهار

عقيد قاضي شرطي مازن فايز محمد

عقيد حسين ابراهيم عبدالكريم

عقيد امين سليمان ضيف الله

عقيد احمد طالب محمد

عقيد باسم حمدان سالم

عقيد وائل نمر احمد سليمان

عقيد محمد عبدالمهدي احمد

عقيد محمود خلف محمد

عقيد ساهر محمد مهاوش

عقيد بسمه سالم سحيمان

عقيد محمد احمد خليف

عقيد شاهر يوسف عبدالله

عقيد ظاهر سالم مكازي

مقدم بشار محمد علي

مقدم احمد سليمان محمود

رائد ابراهيم محمود الجبر

رائد فايز حسين عساف

رائد منصور سلطان منصور

رائد غازي احمد خليفه

رائد محمد مصطفى راشد

رائد هيثم ناصر سرسك

رائد سعيد فاضل حسن

رائد محمد احمد محمد

رائد ثروت صلاح عطاالله

رائد ماجد خميس عبدالكريم مصطفى

نقيب يزن يوسف ذياب

نقيب ياسين عبدالنبي حمدان

نقيب حسين حسن عياش

نقيب مؤمن صالح خليل

نقيب بسام احمد عيسى

نقيب منصور طه محمود

ملازم1 معتصم ضيف الله سليمان

ملازم1 باسل عطاالله مزلوه

ملازم1 علي محمد مسلم

ملازم1 فارس عوض عبيد

ملازم1 موريس عبدالله عبدالرزاق

ملازم1 احمد مضحي سليمان

ملازم1 رامي نعيم سعيد

ملازم1 بلال عبدالمهدي محمود