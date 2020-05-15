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ترفيع الشهيد العودات إلى رتبة وكيل

منذ ساعتين
الدفاع المدني

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عمان – تنفيذا لتوجيهات جلالة القائد الاعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني، امر مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة بترفيع الشهيد الرقيب قيس محمد العودات الى رتبة وكيل، تقديرا لتضحيته وتفانيه في اداء الواجب .
ونعت مديرية الامن العام شهيدها متضرعة الى الله عز وجل ان يرحمه ويسكنه فسيح جناته وتتقدم من ذويه بالعزاء والمواساة على فقيدهم داعية الله ان يلهمهم الصبر والسلوان.-(بترا)

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