ترفيع ونقل وتثبيت قضاة ومدعين عامين (أسماء)

عمان – الغد- قرَّر المجلس القضائي تثبيت 16 قاضيا وترفيع 226 آخرين لمختلف الدَّرجات، ونقل 163 قاضيا ومدعيا عاما وتحديد أماكن عملهم الجديدة في المحاكم المختلفة.

وقال المجلس، في بيان اليوم الأحد، إنَّه تم تثبيت 16 قاضي صُلح في العمل، وترفيع 12 قاضيا إلى أدنى مربوط الدرجة العليا ورفع القرار لجلالة الملك عبدالله الثاني لتوشيحه بالإرادة الملكية السامية اعتبارا من يوم الأول من شهر أيلول المقبل.

وأضاف أنَّه تمَّ ترفيع 52 قاضيا إلى أدنى مربوط الدرجة الخاصة، و43 قاضيا إلى الدرجة الأولى و74 قاضيا إلى الدرجة الثانية و5 قضاة إلى الدرجة الثالثة و5 قضاة إلى الدرجة الرابعة و35 قاضيا إلى الدرجة الخامسة.

وأشار إلى أن المجلس قرَّر في جلسته التي عقدها اليوم إجراء تنقلات لـ163 قاضيا ومدَّعيا عاما وتحديد مراكز عملهم الجديدة في محاكم المملكة كافة.

أولاً: تثبيت اسماؤهم من حملة شهادة الماجستير قضاةً للصلح في مراكز الأعمال المبينة إزاء كل اسم منهم في السنة الثانية من الدرجة السادسة:

السيدة/ روان محمد فرحان الحواري لدى محكمة إربد الابتدائية

السيد/ تامر احمد عبدالعزيز القاسم لدى محكمة إربد الابتدائية

السيد/ محمد هزاع عبد القادر الهواوشه لدى محكمة إربد الابتدائية

السيد/ محمد دخيل سلامه الخزاعلة لدى محكمة الكرك الابتدائية

السيد/ مالك فواز احمد البقور لدى محكمة إربد الابتدائية

السيدة/ هلا صالح مزيد الحمايده لدى محكمة إربد الابتدائية

ثانياً: تثبيت القضاة المتدرجين التالية اسماؤهم من حملة شهادة البكالوريوس قضاةً للصلح في مراكز الأعمال المبينة إزاء اسم كل منهم في السنة الأولى من الدرجة السادسة:

السيدة/ مي منصور مناور خرابشة لدى محكمة عجلون الابتدائية

السيدة/ سماح ضيف الله محمد نعيمات لدى محكمة إربد الابتدائية

السيد/ منتصر منصور خلف الخزاعلة لدى محكمة إربد الابتدائية

السيد/ سالم حسن سالم النسور لدى محكمة إربد الابتدائية

السيدة/ ميمونه سليمان صالح الرواضية لدى محكمة معان الابتدائية

السيد/ محمد حسين محمد الحراحشه لدى محكمة إربد الابتدائية

السيد/ محمد تيسير خليفه الجبور لدى محكمة إربد الابتدائية

السيد/ مساعد عدوان براك التوايهه لدى محكمة إربد الابتدائية

السيدة/ سلام عبدالقادر مصطفى الشملتي لدى محكمة إربد الابتدائية

السيد/ هشام عطا الله ضيف الله الجبور لدى محكمة إربد الابتدائية

ترفيع السادة القضاة التالية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة الخاصة:

1 قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ مروان خضر خليل العليمي

2 مساعد رئيس النيابة العامة القاضي السيد/ كايد جمال عبدالكريم الكايد

3 قاضي محكمة الجنايات الكبرى السيد/ سامر تيسير احمد غزاوي

4 قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور/ جمال حسني درويش هارون

5 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ طلال محمد عيد عبيدات

6 قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ رمزي احمد عبدالحميد العظمات

7 مفتش المحاكم القاضي السيد/ فراس احمد محمود الزغول

8 مدعي عام الجمارك القاضي السيد/ احمد محمود يوسف العمري

9 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد قاسم عبدالله المومني

10 قاضي محكمة الجنايات الكبرى السيد/ علي سليمان علي عبيدات

11 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ ناصر سالم احمد الصلاحين

12 مفتش المحاكم القاضي السيد/ يحيى محمد عبدالقادر المعايطه

13 قاضي محكمة الجنايات الكبرى السيد/ عزام ممدوح عبد النجداوي

14 قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ احمد درويش العلي الشرعه

15 القاضي المسمى للعمل لدى محكمة أمن الدولة الدكتور/ ناصر عبدالحليم محمد السلامات

16 القاضي المعار السيد/ رامي حسن محمد حصوه

17 قاضي محكمة استئناف إربد السيد/ سليمان محمود الفضيل صبح

18 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد عبدالله يوسف الدرادكه

19 قاضي محكمة استئناف عمان السيدة/ ولاء فرنسيس عيد العكروش

20 النائب العام الضريبي القاضي السيد/ عبدالله برجس محمد ابوالغنم

21 قاضي محكمة الجنايات الكبرى السيد/ اديب عبدالله عايف الخوالده

22 قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ ممدوح يوسف سلمان النجادا

23 قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ علي درويش علي المسيمي

24 قاضي محكمة الجنايات الكبرى الدكتور/ طارق محمد عودةالله الشقيرات

25 قاضي محكمة السلط الابتدائية السيد/ نواف فلاح سليمان السمارات

26 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ فواز محمود عبدالقادر السحيمات

27 رئيس محكمة إربد الابتدائية القاضي السيد/ نايف علي احمد المشاقبه

28 مفتش المحاكم القاضي السيد/ اشرف محمد فليح العبدالله

29 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ ياسر سليمان صالح القهيوي

30 قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ مأمون مصلح محمد الضمور

31 مساعد رئيس النيابة العامة القاضي السيد/ جهاد عطيه حسن الدريدي

32 مدعي عام عمان القاضي السيد/ حسن ماني محمد السرحان

33 قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ محمد علي شحاده الشرمان

34 رئيس محكمة العقبة الابتدائية القاضي السيد/ محمد قاسم احمد حمادين

35 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ غازي هزاع سلمان الشوبكي

36 رئيس محكمة الكرك الابتدائية القاضي الدكتور/ بسام محمد راشد التلاهين

37 القاضي المعار الدكتور/ عبدالله فواز عبدالله حمادنه

38 قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ محمد رضوان سالم العكور

39 قاضي محكمة استئناف الجمارك السيدة/ منتهى حسن فلاح القضاه

40 مدعي عام عمان القاضي الدكتور/ هشام عوض سالم الطراونه

41 النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى القاضي السيد/ احسان عبدالعزيز الصالح السلامات

42 رئيس محكمة عجلون الابتدائية القاضي السيد/ خالد يوسف عوض العبابنه

43 قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور/ عبدالله احمد عبدالله عربيات

44 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد احمد رجا مناصره

45 مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية القاضي الدكتور/ محمد موسى حسن البخيت

46 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ مراد سليم محمد العمري

47 قاضي محكمة الجنايات الكبرى السيد/ ابراهيم حمود عبدالرحمن البواريد

48 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ بسام حسن اسماعيل الخوالده

49 قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ ياسين عايد سالم اللوزي

50 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد ابراهيم راشد أبو عليم

51 قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ بشير عبد الهادي عبد الصليبي

52 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ وصفيه احمد سعيد اللحام

ثانياً: ترفيع السادة القضاة التالية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى:

1 مساعد النائب العام في عمان القاضي السيد/ عبد الله عايد خلف الشورة

2 قاضي المكتب الفني لدى محكمة استئناف عمان الدكتور/ شاكر ابراهيم سلامه العموش

3 مدعي عام عمان القاضي السيد/ طارق مسلم علي الشخانبه

4 قاضي محكمة البداية الضريبية السيد/ محمد سليمان محمود عوجان

5 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ أشرف محمد قصي أمين شموط

6 مدعي عام الزرقاء القاضي السيد/ أيمن سالم خير المصالحه

7 مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي السيد/ أكثم أحمد قبلان الدبايبه

8 قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتورة/ جواهر حسن سلمان الجبور

9 مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي السيد/ معاويه محمد حمدان السعايده

10 مدعي عام عمان القاضي السيدة/ عهود عبدالله مناور المجالي

11 مدعي عام عمان القاضي السيد/ عماد محمد عقله الغويري

12 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد صادق عبدالله ربابعه

13 قاضي المكتب الفني لدى محكمة التمييز السيد/ جمال عبدالكريم عيسى العفيف

14 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ ياسين سليم صلاح بني حمد

15 مدعي عام عمان القاضي السيد/ ابراهيم سلامه محمود الصرايره

16 قاضي محكمة الجمارك الابتدائية الدكتورة/ ماجدة عبدالمجيد عبدالمهدي المخاتره

17 قاضي محكمة الكرك الابتدائية السيد/ طه عبداللطيف سليمان الصلمان

18 قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ نورالدين فوزي موسى أبو مريم

19 قاضي التنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية السيد/ رامي نهيد موسى صلاح

20 قاضي المكتب الفني لدى محكمة التمييز السيد/ سامر أحمد مصطفى حنون

21 قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ موسى علي احمد الخطيب

22 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ كفاح عبدالمهدي مسلم الدروبي

23 مدعي عام عمان القاضي السيدة/ خلود نايف علي العدوان

24 مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي السيد/ فالح اسماعيل سليمان ابوهلاله

25 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ حسين علي حسين عبيدات

26 مدعي عام الرصيفة القاضي السيد/ يحيى صالح محمد الزواهره

27 قاضي محكمة البداية الضريبية الدكتور/ أحمد عبد المهدي أمين الفاعوري

28 قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ محمد عوض فناطل الزيدان

29 مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي السيد/ سفيان محمد علي عبيدات

30 مساعد النائب العام في إربد القاضي الدكتور/ فراس غازي سعيد الشطناوي

31 مدعي عام عجلون القاضي السيد/ مهند محمدعلي حامد الخوالده

32 قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ خالد ضاحي ذياب الصبيحات

33 قاضي محكمة جرش الابتدائية السيد/ علاء الدين أحمد حسين هزايمه

34 قاضي محكمة الجنايات الكبرى السيد/ محمد حسين مهاوش المناصره

35 قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ محمد سلمان عبدالله ملحم

36 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد ياسين اسماعيل البجق

37 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ بلال عبدالفتاح محمد الحديدي

38 مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي السيد/ حاتم ابراهيم عبد الخالق أبو عزام

39 القاضي المسمى للعمل لدى محكمة الشرطة الدكتور/ علي صالح محمد الشروقي

40 قاضي التنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية السيد/ مصطفى خالد محمود القيام

41 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ دعاء مصطفى صادق السوقي

42 مساعد النائب العام في عمان القاضي السيد/ عقله عليان محمد أبو زيد

43 القاضي المسمى للعمل لدى محكمة أمن الدولة السيد/ عفيف محمد امين الخوالدة

ثالثاً: ترفيع السادة القضاة التالية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية:

1 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ أحمد حسين سعيد المراشدة

2 قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ مرزوق سليمان هلال العموش

3 قاضي محكمة معان الابتدائية السيد/ أحمد فواز سليمان المعاني

4 مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي السيد/ فرحان كساب شحاده العبد الله

5 قاضي محكمة عجلون الابتدائية السيد/ عادل ناصر موسى حمدان

6 قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ بسام محمود قاسم ملكاوي

7 قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ لؤي سامي علي الشرايري

8 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ سامي خلف علي الرقاد

9 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ اكرم اسماعيل سليمان سلامه

10 قاضي محكمة صلح الشونة الجنوبية السيد/ عمر علي مسعود خريسات

11 قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ علي عيد علي الرقاد

12 قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الدكتور/ زيد عبدالوهاب عبدالحميد الركابات

13 قاضي محكمة الجمارك الابتدائية السيد/ اسامه عبدالغني عبدالعزيز الرعود

14 مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي السيد/ عاطف حمدان قبلان الخوالده

15 مدعي عام اربد القاضي السيد/ صلاح هليل صالح الخالدي

16 قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ مأمون مصطفى عبدالكريم العيسى

17 رئيس التنفيذ لدى محكمة اربد الابتدائية القاضي السيد/ قاسم محمد يوسف شطناوي

18 مدعي عام محكمة صلح عين الباشا القاضي السيد/ بادي عبدالحميد سعود المجالي

19 مدعي عام الزرقاء القاضي السيد/ عثمان عبدالكريم عبدالله العمايره

20 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ عبدالله عزام غالب القاضي

21 قاضي محكمة صلح وادي موسى/ البتراء السيد/ بلال حسين محمد ملكاوي

22 قاضي محكمة الكرك الابتدائية السيد/ سمير عبدالحافظ مسلم الصرايرة

23 قاضي محكمة البداية الضريبية السيدة/ لبنى علي بركات الابراهيم

24 قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الدكتور/ محمد عبدالفتاح فياض الخوالده

25 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد عواد الرفيفه الوريكات

26 قاضي محكمة الطفيلة الابتدائية السيد/ محمد حسني عبدالفتاح البيايضه

27 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ لمى عبد المعز داري البكري

28 قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية السيد/ فراس فايز محمد فوارسه

29 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد رضوان احمد حميدات

30 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد محمد عبدالرحيم القواسمه

31 مساعد النائب العام في عمان القاضي السيدة/ نسرين ابراهيم محمد المرافي

32 قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ سحر اسماعيل عبدالعال احمد علي

33 قاضي محكمة معان الابتدائية السيد/ موسى احمد محمد الحسنات

34 قاضي محكمة البداية الضريبية السيد/ بلال عبدالعزيز عبدالله الساكت

35 مدعي عام اربد القاضي السيد/ محمد توفيق نجيب الفنيش

36 مدعي عام عمان القاضي السيد/ باسم عيسى عبدالرحيم المناصير

37 قاضي محكمة السلط الابتدائية السيد/ جعفر ذيب عبد بدر

38 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد عزات عبد الرحمن صالح

39 القاضي المبعوث السيد/ رامي عبدالقادر احمد الطراونه

40 مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي الدكتور/ عمار رجا عبيد الحنيفات

41 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ صالح هلال مسلم القلاب

42 قاضي التنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية السيد/ عصام ماجد زايد الحموري

43 قاضي محكمة إربد الابتدائية السيد/ عبدالله احمد حسن الحواري

44 قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ محمد طه علي فندي

45 قاضي المكتب الفني لدى محكمة التمييز السيد/ مهند خليل عثمان البطيخي

46 قاضي التنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية السيد/ احمد عوض عبدالقادر الطراونه

47 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ خالد جمال عيسى عزام

48 مدعي عام عمان القاضي السيد/ زاهر علي درويش السواعير

49 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ فادي محمد عقله مصلح

50 قاضي محكمة الكرك الابتدائية السيد/ حمزه ابراهيم عبدالله الشرعه

51 مدعي عام محكمة أمانة عمان الكبرى القاضي السيد/ محمد خالد فالح الدبوبي

52 مدعي عام العقبة القاضي السيد/ ابراهيم خليل محمد الرفايعه

53 مدعي عام المفرق القاضي الدكتور/ أمين محمد أمين الغرايبه

54 قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيدة/ زين موسى عبدالحليم الخلايلة

55 قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ عادل محمد سلمان المشاقبه

56 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ وائل محمد حسين مساعده

57 مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية القاضي الدكتورة/ ريم عصر مسلم الذنيبات

58 قاضي محكمة مادبا الابتدائية السيد/ نواف مفلح حمدان السحيم

59 قاضي المكتب الفني لدى محكمة التمييز السيدة/ ناريمان زكي جمال الخيري

60 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ علاء الدين محمد فريد النسور

61 مدعي عام الكرك القاضي السيد/ طارق زياد عوض النوايسه

62 قاضي التنفيذ لدى محكمة مادبا الابتدائية السيد/ أمجد عارف أمين طهبوب

63 القاضي المبعوث السيد/ علي أحمد علي سماره

64 القاضي المبعوث السيد/ محمد مسلم علي الشخانبه

65 مدعي عام الرمثا القاضي السيد/ ماجد حمد محمود النعيمات

66 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ سناء عمر خلف مسالمة

67 قاضي محكمة معان الابتدائية السيد/ محمد حامد محمد المعاني

68 مدعي عام عمان القاضي السيد/ فؤاد محمد محمود عبيدات

69 قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ مها عبدالرحمن محي الدين المجذوب

70 قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية السيد/ عمر فلاح صالح الحياصات

71 قاضي محكمة صلح جرش السيد/ امجد خالد احمد الوزني

72 رئيس التنفيذ لدى محكمة الرمثا الابتدائية القاضي السيد/ محمد سامح علي الشريده

73 قاضي محكمة جرش الابتدائية السيد/ جاسر احمد خلف الخلايله

74 قاضي محكمة البداية الضريبية السيدة/ معالي زياد محمد سعدالدين

رابعاً: ترفيع السادة القضاة التالية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة:

1 قاضي محكمة صلح اربد السيدة/ هبا محمد وليد تهتموني

2 قاضي محكمة صلح غرب عمان السيدة/ رشا سهيل احمد الناصر

3 مدعي عام محكمة بداية أحداث عمان القاضي السيدة/ منار عدنان خالد حسين

4 مدعي عام الضريبة القاضي الدكتورة/ اسراء احمد سعد الصبيحات

5 القاضي المبعوث السيدة/ رنا رفيق محي الدين ارناؤوط

خامساً: ترفيع السادة القضاة التالية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة:

1 قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ سماح عزام احمد العناني

2 رئيس قسم التعاون الدولي لدى الأمانة العامة للمجلس القاضي السيدة/ لبنى محمد نهار علاونة

3 قاضي محكمة صلح الزرقاء السيدة/ غاده بسام حسن عبد الجواد

4 قاضي محكمة صلح مادبا السيد/ معن محمد علي رضوان الحياري

5 قاضي محكمة صلح عمان السيد/ معن نعيم عبد الله عنيزات

سادساً: ترفيع السادة القضاة التالية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة:

1 قاضي محكمة صلح إربد السيد/ زياد خلف محمد الزعبي

2 قاضي محكمة صلح إربد السيد/ احمد غالب ارشيد الغويري

3 قاضي محكمة صلح العقبة السيدة/ حلا بركات محمود الذنيبات

4 قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ ساره حسين احمد ابو السمن

5 قاضي محكمة صلح جرش السيدة/ رزان علي محمد الشافعي

6 قاضي محكمة صلح إربد السيد/ أيمن ابراهيم محمد الحراحشه

7 قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيدة/ وفاء حمزه محمد غرايبه

8 قاضي محكمة صلح السلط السيدة/ دارين عصام جميل ابو سلمى

9 قاضي محكمة صلح إربد السيد/ اسامه راضي عبد الهادي الطراونه

10 قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ سلسبيل عواد سلامه الخزاعله

11 قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ عبير زهير سعيد سعاده

12 قاضي محكمة صلح الزرقاء السيدة/ هيفاء عيد عناد الدهام

13 قاضي محكمة صلح إربد السيد/ عمر بسام عوض المسيعدين

14 قاضي محكمة صلح إربد السيد/ عوض علي سلمان الصرايره

15 قاضي محكمة صلح إربد السيد/ عبدالمنعم يحيى نهار المرزوق

16 قاضي محكمة صلح غرب عمان السيدة/ حنان مخلد عبد الهادي الفساطله

17 قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ اسماء ابراهيم سالم الوشاح

18 قاضي محكمة صلح إربد السيد/ عبد الحليم علي عبد الحليم الحياصات

19 قاضي محكمة صلح عمان السيد/ طه “محمد أمين” طه الحوامده

20 قاضي محكمة صلح المفرق السيد/ سعد محمد سعد العنانزه

21 قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ همسه مسلم نجم البدور

22 قاضي محكمة صلح غرب عمان السيدة/ ساندرا جريس عوض السلمان

23 قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ بشرى عبداللطيف يحيى كريشان

24 قاضي محكمة صلح غرب عمان السيد/ عمر سعيد كامل ظاهر

25 قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ رايه ياسين دوينع متروك

26 قاضي محكمة صلح إربد السيد/ عاصم محمد عبدالفتاح الجالودي

27 قاضي محكمة صلح الزرقاء السيد/ حمزه عبد الله عايش الخطيب

28 قاضي محكمة صلح العقبة السيد/ منير علي عبد القادر اللواما

29 قاضي محكمة صلح السلط السيدة/ وعد تيسير محمد الزغول

30 قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ صفاء يوسف محمود الأقرع

31 قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ رائده عبد الحليم صالح العرمان

32 قاضي محكمة صلح الزرقاء السيدة/ حنين عمر محمد فرج

33 قاضي محكمة صلح السلط السيدة/ اسراء اسامه ساهر الرشق

34 قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ جمانا محمد خليل “عيال عواد”

35 قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ نذيره جمال ياسين البيطار

نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ ابراهيم خليل عمر ابوشما قاضياً لدى محكمة التمييز

2 نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ قاسم ناصر سليمان الدغمي قاضياً لدى محكمة التمييز

3 نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ محمد سليمان اشتيان الضمور قاضياً لدى محكمة التمييز

4 نقل مفتش المحاكم القاضي السيد / زيد علي كريم الحموري قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

5 نقل مفتش المحاكم القاضي السيد/ ابراهيم نديم ابراهيم السلايطه قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

6 نقل مفتش المحاكم القاضي السيد / محمد عبد مصلح العمايره قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

7 نقل قاضي محكمة استئناف الجمارك السيد/ عبدالكريم موسى مفلح عبابنه قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

8 نقل رئيس محكمة الزرقاء الابتدائية القاضي السيد/ حازم ربحي محمدسعيد عواد قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

9 نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ غالب سليمان بدهان الرواشده قاضياً لدى محكمة استئناف معان

10 نقل قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور/ عبدالمحي اسليم سلمان القراله مفتشاً للمحاكم

11 نقل قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور/ خالد رضوان أحمد السمامعه مفتشاً للمحاكم

12 نقل قاضي محكمة استئناف معان السيد/ محمد احمد هويشل الطراونه قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

13 نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ خالد عبدالله عويد الدبوبي مفتشاً للمحاكم

14 نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ اميل فلاح حمود الرواشده قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

15 نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ أيمن محمد ابراهيم بدر الغزاوي مفتشاً للمحاكم

16 نقل قاضي محكمة الجنايات الكبرى السيد/ قاسم محمد صالح أبو داوود قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

17 نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ نضال حسن أحمد المومني مفتشاً للمحاكم

18 نقل مساعد رئيس النيابة العامة القاضي السيد/ رائد ابراهيم عبدالكريم الفاعوري قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

19 نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ عمر محمود أحمد عذاربه قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

20 نقل رئيس التنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية القاضي السيد/ محمود عبدالرحمن موسى الدوس قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

21 نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ مروان خضر خليل العليمي رئيساً لمحكمة معان الابتدائية

22 نقل مدعي عام الجمارك القاضي السيد/ أحمد محمود يوسف العمري قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

23 نقل قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ أحمد درويش العلي الشرعه رئيساً لمحكمة الزرقاء الابتدائية

24 نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ ممدوح يوسف سلمان النجادا رئيساً لمحكمة جرش الابتدائية

25 نقل مساعد رئيس النيابة العامة القاضي السيد/ جهاد عطية حسن الدريدي قاضياً لدى محكمة استئناف إربد

26 نقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ حسن ماني محمد السرحان مساعداً لرئيس النيابة العامة

27 نقل مدعي عام عمان القاضي الدكتور/ هشام عوض سالم الطراونه مساعداً لرئيس النيابة العامة

28 نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ مياسه صالح محمد عبيدات قاضياً لدى محكمة جرش الابتدائية

29 نقل رئيس محكمة جرش الابتدائية القاضي السيد/ مروان محمد سلامه المحاميد قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

30 نقل رئيس محكمة الرصيفة الابتدائية القاضي السيد/ شجاع محمد وهبي يوسف التل قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

31 نقل مساعد النائب العام في عمان القاضي السيد/ حسن سالم حسن النسور قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

32 نقل قاضي التنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية السيد/ إياد صلاح عبدالله مهيار رئيساً للتنفيذ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية

33 نقل قاضي التنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية السيد/ باسل خلف سليم الفالح قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

34 نقل مدعي عام عمان القاضي الدكتور/ عاكف عبدالكريم محمد طويقات رئيساً للتنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية

35 نقل رئيس محكمة معان الابتدائية القاضي السيد/ خليل محمد عبدالقادر الصرايره قاضياً لدى محكمة الجنايات الكبرى

36 نقل مدعي عام الجمارك القاضي السيد/ راكان محمد علي الذيابات رئيساً لمحكمة الطفيلة الابتدائية

37 نقل رئيس محكمة الطفيلة الابتدائية القاضي السيد/ ذياب عبدالهادي ذياب الطراونة قاضياً لدى محكمة الجنايات الكبرى

38 نقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ ماجد فليح بخيت الغويري قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

39 نقل قاضي محكمة المفرق الابتدائية السيد/ عامر محمد جبر العتوم قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

40 نقل قاضي التنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية السيد/ ثائر سالم عبدالرحمن المبيضين قاضياً لدى محكمة بداية الجمارك

41 نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ ياسين محمد اسماعيل الرفايعه مساعداً للنائب العام في عمان

42 نقل مساعد النائب العام في عمان القاضي السيد/ عبدالله عايد خلف الشورة قاضياً للتنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية

43 نقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ طارق مسلم علي الشخانبه مدعياً عاماً لدى محكمة المفرق الابتدائية

44 نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ ياسين سليم صلاح بني حمد رئيساً لمحكمة الرصيفة الابتدائية

45 نقل مدعي عام الرصيفة القاضي السيد/ يحيى صالح محمد الزواهره قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

46 نقل مدعي عام عجلون القاضي السيد/ مهند محمدعلي حامد الخوالده مدعياً عاماً لدى محكمة إربد الابتدائية

47 نقل قاضي محكمة جرش الابتدائية السيد/ علاء الدين أحمد حسين هزايمه قاضياً لدى محكمة الكرك الابتدائية

48 نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ بلال عبدالفتاح محمد الحديدي مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية

49 نقل قاضي التنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية السيد/ مصطفى خالد محمود القيام قاضياً لدى محكمة الكرك الابتدائية

50 نقل مدعي عام المفرق القاضي السيد/ بسام محمد علي القصيري قاضياً لدى محكمة المفرق الابتدائية

51 نقل قاضي محكمة الرمثا الابتدائية الدكتور/ خالد كمال أحمد عكاشه قاضياً لدى محكمة عجلون الابتدائية

52 نقل قاضي محكمة جرش الابتدائية السيد/ محمد ابراهيم محمد الطلافيح قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

53 نقل مدعي عام مادبا القاضي السيد/ بلال عوني ابراهيم البخيت مدعياً عاماً لدى محكمة بداية الجمارك

54 نقل مدعي عام الزرقاء القاضي السيد/ أحمد عابد مهنا بصبوص مساعداً للنائب العام في عمان

55 نقل مدعي عام الرصيفة القاضي السيد/ محمد ضيف الله عبدالرحيم الجزازي قاضياً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية

56 نقل مدعي عام جرش القاضي السيد/ أميه نجيب سالم الربضي قاضياً لدى محكمة إربد الابتدائية

57 نقل رئيس التنفيذ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية القاضي الدكتور/ ممدوح عارف هزاع العلاوين قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

58 نقل مدعي عام محكمة صلح البادية الشمالية القاضي السيد/ قيس عبدالكريم حمد الغزاوي قاضياً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية

59 نقل قاضي محكمة بداية الجمارك السيد/ سميح أكريم ابنيه العدوان قاضياً للتنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية

60 نقل قاضي محكمة الكرك الابتدائية السيد/ مصطفى عايد مصطفى الصبيحات قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

61 نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ بزعه سهم حابس المجالي مدعياً عاماً لدى محكمة السلط الابتدائية

62 نقل مدير وحدة الاتصال والإعلام لدى الأمانة العامة للمجلس القضائي القاضي السيد/ علاء عدنان حنا المدانات قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

63 نقل قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ هلال خليف هلال الحوامده مدعياً عاماً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية

64 نقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ محمد حمدان تيم البديرات مدعياً عاماً لدى محكمة الجنايات الكبرى

65 نقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ أسامه محمد شتيوي المشاقبه مدعياً عاماً لدى محكمة عجلون الابتدائية

66 نقل مدعي عام إربد القاضي السيد/ خلدون ابراهيم علي الحسين مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية

67 نقل قاضي محكمة صلح الشونة الجنوبية السيد/ عمر علي مسعود خريسات مدعياً عاماً لدى محكمة صلح عين الباشا

68 نقل مدعي عام إربد القاضي السيد/ صلاح هليل صالح الخالدي مدعياً عاماً لدى محكمة جرش الابتدائية

69 نقل مدعي عام محكمة صلح عين الباشا القاضي السيد/ بادي عبدالحميد سعود المجالي مدعياً عاماً لدى محكمة صلح الشونة الجنوبية

70 نقل مدعي عام الزرقاء القاضي السيد/ عثمان عبدالكريم عبدالله العمايره مدعياً عاماً لدى محكمة الرصيفة الابتدائية

71 نقل قاضي محكمة صلح وادي موسى-البتراء السيد/ بلال حسين محمد ملكاوي قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان

72 نقل مدعي عام عمان القاضي السيدة/ ناديه ابراهيم مطلق الهباهبه قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

73 نقل قاضي محكمة البداية الضريبية السيد/ بلال عبدالعزيز عبدالله الساكت قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

74 نقل مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي الدكتور/ عمار رجا عبيد الحنيفات مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية

75 نقل قاضي التنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية السيد/ عصام ماجد زايد الحموري مساعداً للنائب العام في عمان

76 نقل قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ فادي محمد عقله مصلح قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

77 نقل قاضي محكمة الكرك الابتدائية السيد/ حمزه ابراهيم عبدالله الشرعه قاضياً لدى محكمة إربد الابتدائية

78 نقل مدعي عام المفرق القاضي الدكتور/ أمين محمد أمين الغرايبه قاضياً لدى محكمة المفرق الابتدائية

79 نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ علاءالدين محمد فريد النسور قاضياً لدى محكمة جرش الابتدائية

80 نقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ فؤاد محمد محمود عبيدات مساعداً للنائب العام في عمان

81 نقل قاضي محكمة صلح جرش السيد/ أمجد خالد أحمد الوزني قاضياً لدى محكمة صلح جنوب عمان

82 نقل قاضي محكمة جرش الابتدائية الدكتور/ عماد خليل جادالله الفيومي قاضيا لدى محكمة إربد الابتدائية

83 نقل قاضي محكمة صلح عجلون السيد/ أيمن عبدالله محمد الربابعة قاضياً لدى محكمة إربد الابتدائية

84 نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ هيثم علي احمد الخوالده مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية

85 نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ حماده عليان الياس الشديفات مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية

86 نقل قاضي محكمة المفرق الابتدائية السيد/ معين علي محمد النصيرات مدعياً عاماً لدى محكمة المفرق الابتدائية

87 نقل قاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/ رباب وليد محمود البس قاضياً لدى محكمة عجلون الابتدائية

88 نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ عبد الحكيم اسحق عبد الهادي الحمد مدعياً عاماً لدى محكمة الجنايات الكبرى

89 نقل قاضي محكمة صلح الرصيفة السيدة/ امنه محمد عبد الله الربابعه قاضياً لدى محكمة صلح غرب عمان

90 نقل مدعي عام الضريبة القاضي الدكتورة/ رولا عبدالله محمد الجراجره مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية

91 نقل قاضي محكمة إربد الابتدائية السيد/ يزيد محمود رجاء نوافله مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية

92 نقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ طلال زيد دوجان الخزاعله مدعياً عاماً لدى محكمة إربد الابتدائية

93 نقل مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي السيد/ رائد بطرس حنا عرجان قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

94 نقل قاضي التنفيذ لدى محكمة إربد الابتدائية السيد/ مشهور خلف عطيه البركات قاضياً لدى محكمة المفرق الابتدائية

95 نقل قاضي محكمة صلح غرب عمان السيدة/ ايناس سند عبدالجليل المهيرات قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان

96 نقل محكمة صلح غرب عمان السيدة/ سهير موسى محمد ابوداري قاضياً للصلح لدى محكمة الرصيفة الابتدائية

97 نقل قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ رودينا اكرم نجيب عبابنه قاضياً للصلح لدى محكمة الزرقاء الابتدائية

98 نقل مدعي عام السلط القاضي السيد/ قصي زهير عبدالله المصري قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

99 نقل قاضي محكمة إربد الابتدائية السيد/ وليد حكم احمد مهنا قاضياً لدى محكمة جرش الابتدائية

100 نقل قاضي محكمة صلح دير علا السيد/ خلدون جلال علي غنيمات قاضياً للتنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية

101 نقل قاضي محكمة صلح الرصيفة السيدة/ غدير سمير رضا أبو سيف قاضياً لدى محكمة صلح شرق عمان

102 نقل قاضي محكمة عجلون الابتدائية السيد/ عبدالله صالح عبدالله بني عامر قاضياً لدى محكمة الرمثا الابتدائية

103 نقل قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ ساميه علي مصطفى المغربي قاضياً للصلح لدى محكمة الرصيفة الابتدائية

104 نقل قاضي محكمة إربد الابتدائية السيد/ حابس محمد حامد القضاة قاضياً للتنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية

105 نقل قاضي محكمة صلح غرب عمان السيدة/ رشا سهيل احمد الناصر قاضياً للصلح لدى محكمة الرصيفة الابتدائية

106 نقل قاضي محكمة صلح المفرق الدكتور/ محمد احمد على المحاسنة قاضياً للصلح لدى محكمة إربد الابتدائية

107 نقل قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ خلود سليمان مطلق الجهران قاضياً لدى محكمة صلح سحاب

108 نقل مدعي عام المفرق القاضي السيد/ بدر محسن عواد أبودلو مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية

109 نقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ سامر محمد يوسف الثوابية مدعياً عاماً لدى محكمة مادبا الابتدائية

110 نقل قاضي محكمة صلح الرصيفة السيدة/ إيناس عقله محمد العليان قاضياً لدى محكمة صلح غرب عمان

111 نقل قاضي التنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية السيد/ احمد منصور سعد الشيخ ذيب قاضياً للتنفيذ لدى محكمة إربد الابتدائية

112 نقل قاضي محكمة صلح الأغوار الشمالية السيدة/ رباب باسم مصطفى العمري قاضياً للصلح لدى محكمة إربد الابتدائية

113 نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ اسراء صالح سالم الطراونة قاضياً للصلح لدى محكمة الزرقاء الابتدائية

114 نقل قاضي التنفيذ لدى محكمة إربد الابتدائية السيد/ باسم محمد احمد القاضي قاضياً لدى محكمة إربد الابتدائية

115 نقل قاضي محكمة إربد الابتدائية الدكتورة/ هديل محمد فضل العتيلي قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

116 نقل قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ زهيه صادق احمد محيسن مدعياً عاماً لدى محكمة البداية الضريبية

117 نقل قاضي محكمة صلح بني كنانة السيدة/ بيان منعم عبدالنبي المغايرة قاضياً للصلح لدى محكمة إربد الابتدائية

118 نقل قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ غاده محمد غازي حربي ابو عمر قاضياً للتنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية

119 نقل قاضي محكمة صلح الكورة السيدة/ ايمان عبدالباسط محمد الرجوب قاضياً لحكم الأحداث لدى محكمة صلح أحداث إربد

120 نقل قاضي محكمة صلح سحاب السيد/ منتصر محمد فهيم الذنيبات مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية

121 نقل قاضي محكمة صلح عمان السيد/ اسماعيل محمد سليم الشوابكه قاضياً لدى محكمة صلح جنوب عمان

122 نقل قاضي محكمة صلح إربد السيد/ محمد مصطفى سليمان الدرابيع قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية

123 نقل قاضي محكمة صلح المزار الشمالي السيد/ علاءالدين “محمدنور” حسن العزام قاضياً للصلح لدى محكمة الرصيفة الابتدائية

124 نقل مدعي عام محكمة صلح الكورة السيد/ بشار عبدالله مصطفى الرواشده قاضياً لدى محكمة صلح الكورة

125 نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيد/ سليمان بركات عبد الرحمن البخيت قاضياً للتنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية

126 نقل قاضي محكمة صلح الأغوار الشمالية السيدة/ مجد منصور محمد عبيدات قاضياً لدى محكمة صلح بني عبيد

127 نقل قاضي محكمة صلح الشونة الجنوبية السيد/ مراد عبدالكريم محمود ابو ادعيج قاضياً لدى محكمة صلح دير علا

128 نقل قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيد/ احمد منور احمد الرحامنة قاضياً للصلح لدى محكمة جرش الابتدائية

129 نقل قاضي محكمة صلح عجلون السيد/ معروف محمد عبد الله الكيلاني قاضياً لدى محكمة صلح الأغوار الشمالية

130 نقل قاضي محكمة صلح الزرقاء السيد/ احمد ابراهيم “محمد رياض” احمد بندقجي قاضياً لدى محكمة صلح البادية الشمالية

131 نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ مشيره احمد “عيد ناصر” دقدوقه قاضياً للصلح لدى محكمة الزرقاء الابتدائية

132 نقل قاضي محكمة صلح عمان السيد/ معن نعيم عبدالله عنيزات مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية

133 نقل قاضي محكمة صلح الزرقاء السيد/ احمد حميدان راجي القهموس مدعياً عاماً لدى محكمة الرصيفة الابتدائية

134 نقل قاضي محكمة صلح بني عبيد السيد/ محمد كايد اسماعيل ربابعه قاضياً لدى محكمة صلح بني كنانة

135 نقل قاضي محكمة صلح الرصيفة السيد/ محمد عبداللطيف محمود العوامله قاضياً لدى محكمة صلح جنوب عمان

136 نقل قاضي محكمة صلح غرب عمان السيد/ اشرف غصاب عبدالله ابو رمان قاضياً لدى محكمة صلح بني عبيد

137 نقل قاضي محكمة صلح المفرق السيد/ اشرف هاني عبدالنبي المغايره قاضياً لدى محكمة صلح المزار الشمالي

138 نقل قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيد/ عوده احمد كريم الحسامي قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية

139 نقل قاضي محكمة صلح بني عبيد السيد/ قاسم محمد فالح العودات قاضياً لدى محكمة صلح الكورة

140 نقل قاضي محكمة صلح عمان السيد/ أمجد قاسم كريم الزعبي قاضياً للصلح لدى محكمة إربد الابتدائية

141 نقل قاضي محكمة صلح إربد السيد/ انس نمر سالم الدبعي قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية

142 نقل قاضي محكمة صلح غرب عمان السيدة/ آمال عبدالرحمن يوسف حسن قاضياً للصلح لدى محكمة مادبا الابتدائية

143 نقل قاضي حكم أحداث إربد السيد/ عدي احمد خالد القعقاع قاضياً للصلح لدى محكمة إربد الابتدائية

144 نقل قاضي محكمة صلح إربد السيد/ براء فايز راجي المحاسنة قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان

145 نقل قاضي محكمة صلح إربد الدكتور/ محمد شريف “محمد جميل” حسونه قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية

146 نقل قاضي محكمة صلح الكورة السيد/ محمد عارف سالم المقبل مدعياً عاماً لدى محكمة صلح الكورة

147 نقل قاضي محكمة صلح إربد السيد/ فارس عارف سليمان المشاقبه قاضياً لدى محكمة صلح شرق عمان

148 نقل قاضي محكمة صلح إربد السيد/ زياد خلف محمد الزعبي قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية

149 نقل قاضي محكمة صلح إربد السيد/ عوض علي سلمان الصرايره قاضياً لدى محكمة صلح وادي موسى-البتراء

150 نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ بشرى عبد اللطيف يحيى كريشان قاضياً لدى محكمة صلح غرب عمان

151 نقل قاضي محكمة صلح إربد السيد/ عاصم محمد عبدالفتاح الجالودي قاضياً لدى محكمة صلح غرب عمان

152 نقل قاضي محكمة صلح الزرقاء السيدة/ حنين عمر محمد فرج قاضياً لدى محكمة صلح شرق عمان

153 نقل قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيد/ مهند شوكت يونس البشتاوي قاضياً لدى محكمة صلح سحاب

154 نقل قاضي محكمة صلح إربد السيد/ راشد تحسين عبد الحليم الجزازي قاضياً لدى محكمة صلح الشونة الجنوبية

155 نقل قاضي محكمة صلح إربد السيد/ علي عايد علي الشوابكة قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية

156 نقل قاضي محكمة صلح الرمثا السيد/ مثنى يوسف احمد الحوامدة قاضياً للصلح لدى محكمة إربد الابتدائية

157 نقل قاضي محكمة صلح مادبا السيدة/ هيا اشرف ضيف الله الكباريتي قاضياً لدى محكمة صلح غرب عمان

158 نقل قاضي محكمة صلح معان السيدة/ رهف سليمان عوض الطراونة قاضياً لدى محكمة صلح غرب عمان

159 نقل قاضي محكمة صلح إربد السيدة/ الاء قاسم محمد الرواشدة قاضياً للصلح لدى محكمة المفرق الابتدائية

160 نقل قاضي محكمة صلح الزرقاء السيدة/ اسلام عبدالعزيز علي القضاة قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان

161 نقل قاضي محكمة صلح إربد السيد/ عمر وليد عمر ابوجاموس قاضياً للصلح لدى محكمة المفرق الابتدائية

162 نقل قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ مرام محمد عبدالله الحياري قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان

163 نقل قاضي محكمة صلح سحاب السيدة/ عبير خضر يوسف حمد قاضياً لدى محكمة صلح شرق عمان