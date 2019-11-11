آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

ترقبوا إغلاقاً جديداً لشارع حيوي في عمان لمدة 3 أسابيع

منذ 49 دقيقة
طابور طويل من السيارات العالقة في أزمة أعمال #الباص_السريع بمنطقة صويلح غرب #عمّان تصوير ساهر قدارة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد- اعلنت أمانة عمان انه سيصار وبالتعاون مع إدارة السير إغلاق للمسرب القادم من صافوط باتجاه دوار صويلح اعتبارا من مساء بعد غد الأربعاء ولمدة ثلاثة أسابيع ، ضمن أعمال مشروع الباص سريع التردد ( دوار صويلح ).

وبين مدير دائرة عمليات المرور المهندس محمد الفاعوري أن الإغلاق، سيؤدي إلى إلزام حركة السير القادم من صافوط بسلوك أسفل نفق صويلح وصولاً إلى إشارات البا هاوس والعودة لشارع الملكة رانيا العبدالله ( الجامعة سابقا) .

واضاف بأن حركة السير المتجهة إلى السلط ومنطقة صويلح ستكون من خلال نفق دوار صويلح وصولا لإشارة الصناعة والانعطاف يميناً باتجاه شارع الثورة العربية الكبرى والعودة باتجاه صويلح والسلط .

ونوه المهندس الفاعوري إلى أن أمانة عمان وإدارة السير ستقومان بتزويد نقاط الاغلاق ومسار التحويلات والطرق البديلة بالشواخص الارشادية والتحذيرية ومواد السلامة المرورية اللازمة بالاضافة لتواجد كوادر إدارة السير وأعوان المرور بموقع العمل .

مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز- (أرشيفية)

الرزاز: جلالة الملك شديد الوضوح في ملف الباقورة والغمر

منذ 20 دقيقة
الخدمة المدنية

“الخدمة المدنية”: نهاية الشهر آخر موعد لتقديم طلبات التوظيف

منذ 55 دقيقة

سفير الأردن سيعود لتل أبيب والموافقة على طلب إسرائيلي لزيارة “المتسلل”

منذ ساعتين

الملك: سيادة الأردن على أرضه فوق كل اعتبار

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock