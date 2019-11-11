ترقبوا إغلاقاً جديداً لشارع حيوي في عمان لمدة 3 أسابيع

عمان – الغد- اعلنت أمانة عمان انه سيصار وبالتعاون مع إدارة السير إغلاق للمسرب القادم من صافوط باتجاه دوار صويلح اعتبارا من مساء بعد غد الأربعاء ولمدة ثلاثة أسابيع ، ضمن أعمال مشروع الباص سريع التردد ( دوار صويلح ).

وبين مدير دائرة عمليات المرور المهندس محمد الفاعوري أن الإغلاق، سيؤدي إلى إلزام حركة السير القادم من صافوط بسلوك أسفل نفق صويلح وصولاً إلى إشارات البا هاوس والعودة لشارع الملكة رانيا العبدالله ( الجامعة سابقا) .

واضاف بأن حركة السير المتجهة إلى السلط ومنطقة صويلح ستكون من خلال نفق دوار صويلح وصولا لإشارة الصناعة والانعطاف يميناً باتجاه شارع الثورة العربية الكبرى والعودة باتجاه صويلح والسلط .

ونوه المهندس الفاعوري إلى أن أمانة عمان وإدارة السير ستقومان بتزويد نقاط الاغلاق ومسار التحويلات والطرق البديلة بالشواخص الارشادية والتحذيرية ومواد السلامة المرورية اللازمة بالاضافة لتواجد كوادر إدارة السير وأعوان المرور بموقع العمل .