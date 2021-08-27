ترقب “الساعات الاخيرة” لحسم صفقة رونالدو إلى سيتي

باريس -اقترب مانشستر سيتي بطل إنجلترا من إتمام صفقة ضخمة لضمّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي وسط حالة ترقب واسعة النطاق، بحسب تقارير صحافية.

وعلى الرغم من أنّ “يوفي” يصرّ حتى اللحظة على بقاء إبن الـ 36 عاماً، غير أنّ وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن نجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق قرّر حزم حقائبه والرحيل.

إذ أشارت سكاي سبورت الإيطالية أنّ قائد منتخب البرتغال أفرغ خزانته المخصّصة له في يوفنتوس، كما انّه متردد في المشاركة بالمواجهة المقبلة لفريق السيدة العجوز أمام إمبولي هذا الاسبوع.

وتقترب ساعة الحقيقة من الظهور خصوصاً انّ سوق الإنتقالات يُغلق رسمياً الثلاثاء.

ارتبط مانشستر سيتي بصفقة ضمّ الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات في الفترة الاخيرة بقوة، خصوصاً بعد فشل التعاقد مع قائد إنكلترا وتوتنهام هاري كين.

ولا تزال العقبة الاساسية تكمن في قيمة إنتقال اللاعب حيث ذكرت التقارير بأنّ النادي الإيطالي يطمح للحصول على 25 مليون يورو.

وفيما يبقى عام واحد على عقد رونالدو مع يوفي، ارتبط إسمه في الاسابيع الماضية ايضاً بالإنتقال الى باريس سان جرمان الفرنسي أو العودة الى مدريد.

انضم رونالدو الى العملاق الإيطالي عام 2018 بزخم كبير، والاسبوع الماضي أصرّ مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري انّه تلقى ضمانات من النجم البرتغالي حول بقائه.

وقال أليغري رداً على اسئلة عدّة حول وضع رونالدو “لنوضح هذه المسألة، أخبرني رونالدو بأنّه باق”.

وتابع “إنه يتدرّب دائماً على نحو جيد وهو دائماً متوافر للمشاركة. لقد قرأت شائعات كثيرة في الصحف، لكنه لا يرغب ابدا بالرحيل عن يوفنتوس”.

غاب هدّاف الدوري الإيطالي الموسم الماضي بـ 29 هدفاً عن المباراة الاولى للبطولة أمام أودينيزي، حيث اكتفى بالجلوس على دكة البدلاء.

وكان رونالدو بنفسه نفى الشائعات التي انتشرت بكثرة الاسبوع الماضي حول عودته الى ريال مدريد واصفا إياها “بغير اللائقة”، ورأى انّ الروايات حول رحيله قد كُتبت “من دون ان يسعى أحد لمعرفة الحقيقة الفعلية”.

وبالتزامن مع شائعات رونالدو، كان النادي الملكي يقدّم عرضا بـ 180 مليون يورو لضمّ النجم الفرنسي كيليان مبابي من سان جرمان، غير أنّ الاخير رفضه.

وبالتالي بات واضحاً ان عودة رونالدو الى سانتياغو برنبايو غير مطروحة، غير أن المعطيات كلها لا تزال قائمة حول إمكانية إنضمامه الى سيتي، وسط معلومات أخرى عن إهتمام سان جرمان بجمعه مع ليونيل ميسي في فريق واحد، خصوصاً في حال رحيل مبابي.

سجّل رونالدو 118 هدفا في 292 مباراة بمحطته السابقة في إنكلترا مع مانشستر يونايتد قبل إنتقاله الى مدريد عام 2009.

انضم الى يوفي عام 2018 بعد أن أحرز 450 هدفا في 438 مباراة مع النادي المدريدي في حقبة مذهلة دامت لتسع سنوات شهدت إحرازه لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات.

وفي يوفنتوس، تلاشت آماله بإحراز لقب دوري الابطال مرة أخرى حيث لم يتمكن الفريق من تجاوز عتبة الربع نهائي في فترة رونالدو.

كذلك، خسر السيدة العجوز لقب الدوري الايطالي الموسم الماضي لمصلحة إنتر ميلان. -(أ ف ب)