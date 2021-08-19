ترقيات أكاديمية جديدة في “اليرموك”

عمان- الغد- قرر مجلس عمداء جامعة اليرموك في جلسته رقم (31/2021) التي عقدت مؤخرا برئاسة الدكتور اسلام مساد رئيس الجامعة ، ترقية كل من الدكتور بهاء الدين الطراد من قسم العلوم الحياتية، والدكتور علاء الدين الخصاونة من قسم القانون الخاص، والدكتور قيس المقداد من قسم علم النفس الارشادي والتربوي، إلى رتبة أستاذ.

كما قرر المجلس ترقية الدكتور عيسى الشهابات من قسم تكنولوجيا المعلومات، والدكتور نواف السريحين من قسم علوم الحاسوب إلى رتبة أستاذ مشارك.

ويذكر أن الطراد حاصل على درجة الدكتوراه في الطب البيطري من جامعة لايبزيغ الألمانية عام 2010، والخصاونة حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الخاص من جامعة رانس الفرنسية عام 2008، والمقداد حاصل على درجة الدكتوراه في التربية الخاصة من جامعة كامبريدج البريطانية عام 2008، والشهابات حاصل على درجة الدكتوراه في هندسة الحاسوب من الجامعة الوطنية التقنية الأوكرانية عام 1997، والسريحين حاصل على درجة الدكتوراه في علوم الحاسوب من جامعة ولاية يوتا الأمريكية عام 2016.