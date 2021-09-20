ترقيات أكاديمية في البلقاء التطبيقية

عمّان -الغد – قرر مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة بعد أن أتموا كافة متطلبات الترقية حسب أنظمة وتعليمات الجامعة النافذة.

حيث قرر مجلس العمداء ترقية كل من الدكتور نضال عمر زلوم من كلية عمان الجامعية للعلوم المالية والإدارية من رتبة أستاذ مشارك الى رتبة أستاذ، وترقية الدكتور جلال احمد الطبال من كلية الحصن الجامعية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ، وترقية الدكتورة ايمان احمد الهنيني من كلية الأعمال من رتبة أستاذ مشارك الى رتبة أستاذ، وترقية الدكتور حسين محمد البطاينة من كلية اربد الجامعية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة استاذ، وترقية الدكتور محمد حمدي الصمادي من كلية عجلون الجامعية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة استاذ.

كما قرر مجلس العمداء ترقية الدكتور محمد زيدان قواقزة من كلية معان الجامعية من رتبة أستاذ مساعد الى رتبة أستاذ مشارك.

وبذلك يصبح اعداد من حققوا شروط الترقية خلال الشهر الأخير (6) من أعضاء الهيئة التدريسية في كافة كليات جامعة البلقاء التطبيقية.