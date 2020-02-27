ترقيات أكاديمية في “اليرموك”

اربد – الغد – قرر مجلس العمداء في جامعة اليرموك، في جلسته التي عقدت أخيرا برئاسة الدكتور زيدان كفافي ترقية كل من الدكتور محمد الشرمان من قسم الفيزياء، والدكتور محمد العناقرة من قسم التاريخ، والدكتور احمد الشريفين من قسم علم النفس الارشادي والتربوي إلى رتبة استاذ، وترقية الدكتورة هيان القرعان من قسم هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية إلى رتبة أستاذ مشارك.

ويذكر أن الشرمان حاصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة آيوا الأمريكية عام 2008، والعناقرة حاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ من الجامعة الأردنية عام 2005، والشريفين حاصل على درجة الدكتوراه في الارشاد النفسي والتربوي عام 2009، والقرعان حاصلة على درجة الدكتوراه في الهندسة الطبية الحيوية من جامعة ماساتشوستس الأمريكية عام 2014.