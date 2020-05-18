ترقيات أكاديمية في جامعة اليرموك (أسماء)

اربد – الغد- قرر مجلس عمداء جامعة اليرموك برئاسة رئيس الجامعة الدكتور زيدان كفافي، واستنادا لأحكام المادة (17/ب/3و4) من قانون الجامعات الأردنية وتعديلاته رقم (20) لسنة 2009، ولأحكام المادة (36) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 وتعليمات الترقية لأعضاء هيئة التدريس رقم (2) لسنة 2016 وتعديلاتها، ترقية كل من الدكتور عزام عنانزة من قسم الصحافة – كلية الإعلام، و الدكتور خالد العدوان من قسم العلوم السياسية – كلية الآداب، و الدكتور محمد حمدان من قسم علوم الحاسوب – كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، و الدكتور يحيى بني ملحم من قسم ادارة الأعمال – كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية إلى رتبة أستاذ.

كما وقرر مجلس العمداء، برئاسة الدكتور زيدان كفافي، واستنادا لأحكام المادة (17/ب/3و4) من قانون الجامعات الأردنية وتعديلاته رقم (20) لسنة 2009، ولأحكام المادة (35) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 وتعليمات الترقية لأعضاء هيئة التدريس رقم (2) لسنة 2016 وتعديلاتها، ترقية كل من الدكتور أنس الصبح من قسم نظم المعلومات – كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، والدكتورة غادة الخصاونة من قسم علوم الرياضة في كلية التربية الرياضية، إلى رتبة أستاذ مشارك.

كما وقرر المجلس برئاسة كفافي، و لأحكام ذات المادة سابقة الذكر، ترقية كل من الدكتور حكم شطناوي من قسم الإدارة الفندقية – كلية السياحة والفنادق، والدكتور احسان مسعد من قسم هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية – كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، إلى رتبة أستاذ مشارك.