ترقيات أكاديمية في جامعة اليرموك

إربد – الغد – قرر مجلس العمداء في جامعة اليرموك في جلسته التي عقدت مؤخرا برئاسة رئيس الجامعة الدكتور زيدان كفافي ترقية كل من الدكتور محمد بواعنة من قسم الفيزياء، والدكتور محمد الزامل من قسم نظم المعلومات الحاسوبية، والدكتور محمد الحوري من قسم أصول الدين إلى رتبة أستاذ، وترقية الدكتوراة امال الزعبي من قسم التربية البدنية إلى رتبة استاذ مساعد.

يذكر أن البواعنة حاصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء النظرية من جامعة إسكس البريطانية عام 1999، والزامل حاصل على درجة الدكتوراه في نظم المعلومات الحاسوبية من جامعة يلديز التقنية التركية عام 2010، والحوري حاصل على درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من جامعة اليرموك عام 2008، والزعبي حاصلة على درجة الدكتوراه في التربية الرياضية من الجامعة الأردنية عام 2009 .