ترقيات وتشكيلات أكاديمية في اليرموك

إربد- قرر مجلس عمداء جامعة اليرموك ترقية كل من الدكتور وصفي الخزاعلة من قسم علوم الرياضة، والدكتور فيصل الربيع من قسم علم النفس الارشادي والتربوي، إلى رتبة أستاذ، وترقية الدكتور محمد النصيرات من قسم اللغات السامية والشرقية إلى رتبة أستاذ مشارك.

ومن جهة أخرى قرر رئيس الجامعة الدكتور نبيل الهيلات تعيين الدكتور خضر العتوم قائما بأعمال رئيس قسم الأنثروبولوجيا في كلية الآثار والأنثروبولوجيا، وتجديد تعيين الدكتورة آمنة الخصاونة مديرا لمركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية.

ويذكر أن الخزاعلة حاصل على درجة الدكتوراه في القياس والتقويم في التربية الرياضية من الجامعة الأردنية عام 2007، والربيع حاصل على درجة الدكتوراه في علم النفس من جامعة اليرموك عام 2007، والنصيرات حاصل على درجة الدكتوراه في اللغة العبرية وآدابها من جامعة برلين الحرة /في المانيا عام 2015، والعتوم حاصل على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع من الجامعة الأردنية عام 2013، والخصاونة حاصلة على درجة الدكتوراه في الإدارة التربوية من جامعةاليرموك عام 2007.