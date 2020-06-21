ترقيات وتشكيلات أكاديمية في “اليرموك”

اربد – الغد – قرر مجلس عمداء جامعة اليرموك ترقية كل من الدكتور محمد القادري، والدكتور محمد الطالب من قسم الاحصاء، والدكتور محمد العتوم من قسم نظم المعلومات، الى رتبة أستاذ مشارك.

ويذكر ان القادري حاصل على درجة الدكتوراه في الاحصاء من الجامعة الفيدرالية الاسترالية عام ٢٠١٢، والطالب حاصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات والاحصاء من جامعة جنوب إلينوي في كاربونديل الولايات وامتحدة الأمريكية عام ٢٠١٤، والدكتور العتوم حاصل على درجة الدكتوراه في هندسة نظم الحاسوب من جامعة كانبيرا في استراليا عام ٢٠١٤.

ومن جهة اخرى قرر رئيس الجامعة الدكتور زيدان كفافي تعيين الدكتور موفق العتوم قائما باعمال رئيس قسم نقل المعرفة والتكنولوجيا، بالإضافة الى عمله الحالي مديرا لدائرة العلاقات والمشاريع الدولية.