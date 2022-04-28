ترقيات وتشكيلات أكاديمية في جامعة اليرموك (أسماء)

قرر مجلس عمداء جامعة اليرموك في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، ترقية الدكتورة ريم الخاروف من قسم الجغرافيا في كلية الآداب، إلى رتبة أستاذ.

كما وقرر المجلس ترقية كل من الدكتور عبد الغني عثامنه، من قسم هندسة القوى الكهربائية في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، والدكتور مجدي أبو دلبوح، من قسم اللغة الإنجليزية وآدابها في كلية الآداب، إلى رتبة أستاذ مشارك.

و الخاروف حاصلة على درجة الدكتوارة في الجغرافيا من الجامعة الأردنية عام 2003، فيما حصل العثامنه على درجة الدكتوارة في هندسة القوى الكهربائية من جامعة تكساس في اولينغتون / الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009، فيما حصل أبو دلبوح على الدكتوراة في اللغويات من جامعة كانساس الأمريكية عام 2013.

على صعيد متصل، قرر مسّاد تكليف الدكتورة أسماء الشبول من قسم الدراسات الاسلامية في كلية الشريعة والدراسات الاسلامية، القيام بأعمال مساعد العميد لشؤون الاعتماد وضبط الجودة.

كما وقرر مسّاد تعيين الدكتور فواز المومني، من قسم علم النفس الارشادي والتربوي في كلية التربية، شاغلا لكرسي الالسكو .