ترقية د علي الدباس الى رتبة أستاذ مشارك

قرر مجلس عمداء جامعة البترا ترقية الدكتور علي محمد الدباس إلى رتبة أستاذ مشارك في القانون العام في كلية الحقوق. ويذكر أن الدكتور الدباس حاصل على درجة الدكتوراة في تخصص القانون الدستوري، وانضم الى أسرة جامعة البترا كعضو هيئة تدريس في كلية الحقوق عام 2014، وعمل رئيساً لقسم القانون العام منذ عام 2018 ولغاية 2021، كما سبق وان عمل مفوضاً لتعزيز الحقوق والحريات ومفوضاً للتشريعات في المركز الوطني لحقوق الإنسان خلال الفترة (2006- 2014).

ويعد الدكتور الدباس من النشطاء الفاعلين في مجال حقوق الانسان ومراقبة الانتخابات على المستوى الوطني والإقليمي، ولديه العديد من الابحاث العلمية المنشورة في مجلات علمية عالمية محكمة، وله ثلاثة كتب منشورة، كما شارك في العديد من المؤتمرات العلمية المحلية والعربية والدولية.