الغد- نظّمت كلية الآداب في جامعة بارتن التركية الحكوميّة المؤتمر الدوليّ الأول “تعليم اللغات الأجنبيّة خلال الجوائح” عبر منصات زووم عَنْ بُعْدٍ، ولمدّة يومين.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الأستاذ المشارك الدكتور محمود قدوم إلى أنّ المؤتمر اِسْتَقْطَبَ نُخْبَةً مِنْ العُلَمَاءِ، والمفكّرينَ، والخُبَراءِ، والبَاحِثِينَ مِنْ مُخْتَلفِ الدُّوَلِ العربيّةِ والإسلاميّةِ والأوروبية، بلغ عددهم 200 مشارك ومشاركة من 25 دولة.

وأضاف رئيس قسم اللغة العربية والترجمة في جامعة بارتن الدكتور قدوم أن جلسات المؤتمر تم ترتيبها على مدى يومين بحيث تقام 7 جلسات في 40 قاعة مختلفة،

المؤتمر الذي بُثّت وقائعه مباشرة عبر قناة يوتيوب الخاصة بجامعة بارتن سلّط الضوء على الاستراتيجيات والاتجاهات الحديثة في تعليم اللغات الأجنبية عن بعد.

وعبّر عميد كلية الآداب رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور سدات يازجي عن سعادته بتنظيم هذا المؤتمر الذي يناقش موضوعا حساسا ملأ الدنيا وشغل الناس وهو “تعليم اللغات الأجنبيّة خلال الجوائح”، وأشار إلى أن الأوراق البحثية المشاركة في المؤتمر ستُطبع بعد تحكيمها وتحريرها في كتاب في دار نشر دولية.

كما أثنى رئيس جامعة بارتن الأستاذ الدكتور أورخان أوزون في كلمته الختامية على جهود اللجان؛ التَّحْضِيرِيَّةِ، والتنظيميَّةِ، وَالعِلْمِيَّةِ، والإعلاميَّةِ، عَلَى جُهودِهُم المُتَوَاصِلَةِ، وَحِرْصِهِمْ عَلَى إنْجَاحِ المؤتمر وفَعَالِيَّاتِه. كما شكر الباحثين والمشاركين على الأوراق العلمية الرصينة التي قدّموها في فعاليات المؤتمر.