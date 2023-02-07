تركيا.. ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى 2921

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، ارتفاع عدد قتلى الزلازل الذي ضرب جنوبي البلاد إلى 2921 قتيلًا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس “آفاد”، يونس سيزر، أوضح فيها أن عدد المصابين بلغ 15 ألفا و834.

وضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحداد العام في عموم البلاد لمدة 7 أيام بسبب الزلازل.

وجاء في التعميم الذي وقع عليه الرئيس مساء الإثنين: “نتيجة الزلازل التي ضرب بلدنا في 6 فبراير/ شباط 2023، تقرر الحداد الوطني لمدة 7 أيام، وتنكيس الأعلام داخل البلاد وفي الممثليات الخارجية لغاية الأحد 12 فبراير”.

وضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

-(الأناضول)