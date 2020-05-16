العرب والعالمدولي

تركيا: العالم يواجه امتحانا بشأن ضم أراض من الضفة الغربية

منذ ساعة واحدة
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن المجتمع الدولي اليوم يواجه امتحانا جديدا يتمثل بنية الحكومة الإسرائيلية ضم أراض جديدة من الضفة الغربية.
وشدد في بيان نشره بمناسبة الذكرى 72 للنكبة، نقلته وكالة الأناضول اليوم السبت، على أن إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يعد حقا تاريخيا ومشروعا للشعب الفلسطيني.
وأوضح أنه لا يمكن إحلال السلام في المنطقة والعالم قبل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه كافة.
واعتبر أن كل خطوة تتخذها إسرائيل لتغيير الصفة القانونية والدينية والتاريخية لمدينة القدس، تعد لعبا بالنار، وأن القدس خط أحمر.
وأكد أن سياسات الاحتلال والإنكار وسلب الأراضي التي تتبعها إسرائيل لن تجلب السلام لأحد، بما في ذلك مواطنوها.
وأضاف أن أي محاولات تتجاهل وجود وإرادة الشعب الفلسطيني، وتسعى لسلب أراضيه في القدس وعموم الأراضي الفلسطينية، هي محاولات لا تتمتع بالشرعية.
وشدد على استمرار وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة.-(بترا)

مقالات ذات صلة

علماء يحذرون من المخاطر المركبة للأوبئة وتغير المناخ

منذ ساعة واحدة
طاولة وضع عليها كعام لمن هم في حاحة له في احد شوارع روما، حيث تمر البلاد بظروف صعبة- وكالات

“الفقراء الجدد” جراء ازمة كوفيد-19 في إيطاليا

منذ ساعة واحدة

الجيش اللبناني يضبط شبكة لتهريب الأموال

منذ ساعتين

في مبادرة أممية: زعماء وقادة دول يدعون لمجانية علاج كورونا

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock