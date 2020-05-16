تركيا: العالم يواجه امتحانا بشأن ضم أراض من الضفة الغربية

عمان- قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن المجتمع الدولي اليوم يواجه امتحانا جديدا يتمثل بنية الحكومة الإسرائيلية ضم أراض جديدة من الضفة الغربية.

وشدد في بيان نشره بمناسبة الذكرى 72 للنكبة، نقلته وكالة الأناضول اليوم السبت، على أن إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يعد حقا تاريخيا ومشروعا للشعب الفلسطيني.

وأوضح أنه لا يمكن إحلال السلام في المنطقة والعالم قبل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه كافة.

واعتبر أن كل خطوة تتخذها إسرائيل لتغيير الصفة القانونية والدينية والتاريخية لمدينة القدس، تعد لعبا بالنار، وأن القدس خط أحمر.

وأكد أن سياسات الاحتلال والإنكار وسلب الأراضي التي تتبعها إسرائيل لن تجلب السلام لأحد، بما في ذلك مواطنوها.

وأضاف أن أي محاولات تتجاهل وجود وإرادة الشعب الفلسطيني، وتسعى لسلب أراضيه في القدس وعموم الأراضي الفلسطينية، هي محاولات لا تتمتع بالشرعية.

وشدد على استمرار وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة.-(بترا)