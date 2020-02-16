تركيا تبلغ روسيا: هجمات إدلب يجب أن تتوقف

أبو ظبي- قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الأحد، إنه أبلغ نظيره الروسي بضرورة توقف هجمات القوات السورية في محافظة إدلب، آخر معاقل الفصائل المقاتلة شمالي البلاد.

وتأجج التوتر بين أنقرة وموسكو بعد مقتل 14 جنديا تركيا، من جراء قصف للقوات السورية في المنطقة.

وصرح جاويش أوغلو للصحافيين في ألمانيا: “أكدت أن الهجمات في إدلب يجب أن تتوقف وأنه من الضروري التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وألا يتم انتهاكه”.

والتقى جاويش أوغلو نظيره الروسي سيرغي لافروف، السبت، خلال مؤتمر ميونيخ الأمني بألمانيا.

وتقيم تركيا 12 نقطة مراقبة في إدلب، في إطار اتفاق تم التوصل إليه في 2018 بين أنقرة وموسكو في منتجع سوتشي لمنع هجوم الجيش السوري. – سكاي نيوز