أخبار دوليةكورونا

تركيا ترسل تجهيزات طبية إلى الولايات المتحدة

منذ 16 دقيقة
رئيس التركي رجب طيب اردوغان
رئيس التركي رجب طيب اردوغان

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اسطنبول-قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين إن بلاده سترسل للولايات المتحدة الثلاثاء طائرة محملة معدات طبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
واورد اردوغان في خطاب متلفز “غدا، سنرسل مساعدة طبية للولايات المتحدة: أقنعة وجه، كمامات ان 95، بدلات وقائية ومطهرات”، مشيرا إلى أن الشحنة ستنقل في طائرات عسكرية.
وبتسجيلها نحو 55 ألف وفاة وأكثر من 960 ألف إصابة مؤكدة، فان الولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضررا بالوباء، وإن كانت صدقيّة الأرقام التي تنشرها دول أخرى، على غرار الصين، موضع شكّ.
وتحدث اردوغان عدة مرات سابقا عن فكرة إرسال مساعدات إلى الخارج، وكرر أن تركيا تمكنت من إدارة الأزمة بشكل أفضل من الدول الغربية.
مع ذلك، تضررت تركيا بشكل كبير من الفيروس، اذ سجلت 2800 وفاة وأكثر من 110 آلاف إصابة، وفق أحدث حصيلة رسمية نشرت الأحد.
وفي إشارة الى عدم انتهاء الأزمة، أعلن اردوغان فرض إغلاق عام بين 1 و3 أيار/مايو، لافتا الى أن حكومته تدرس منع الخروج مع نهاية كل اسبوع في الفترة المقبلة.
جكج/ح س/ب ق

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