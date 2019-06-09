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تصفيات أوروبا 2020: تركيا تصعق فرنسا بطلة العالم وتفوز 2-0

منذ ساعتين
التركي بوراك يلمظ يحتفل مع زملائه في الفريق بعد انتهاء مباراة منتخب بلاده أمام فرنسا في قونيا يوم السبت -(رويترز)

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إسطنبول- تعرضت فرنسا بطلة العالم لهزيمة مفاجئة في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم وخسرت 2-صفر أمام تركيا صاحبة الأرض التي انتزعت صدارة المجموعة الثامنة يوم السبت.

وبدأت تركيا المباراة بقوة وسجلت الهدف الأول في الدقيقة 30 عن طريق ضربة رأس من كان أيهان بعد ركلة حرة نفذها زميله جنكيز أوندر داخل منطقة الجزاء.

وأضاف أوندر الهدف الثاني في الدقيقة 40 بعدما وضع الكرة في شباك الحارس هوجو لوريس مستفيدا من سباق سرعة ناحية الجناح الأيمن.

وضغطت فرنسا في الشوط الثاني لكنها أهدرت عدة فرص للتسجيل وسط دفاع قوي أيضا من تركيا وتألق الحارس ميرت جونوك.

وأهدر بوراك يلمظ فرصة تعزيز تقدم تركيا إذ انفرد بمرمى الحارس لوريس قبل أن يسدد بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 85.

وفي منافسات بالمجموعة ذاتها فازت أيسلندا 1-صفر على ضيفتها ألبانيا وتفوقت مولدوفا على أرضها بالنتيجة ذاتها على أندورا.

وتتصدر تركيا هذه المجموعة بتسع نقاط من ثلاث مباريات وتتقدم بثلاث نقاط على منتخبي فرنسا وأيسلندا صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.- (رويترز)

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